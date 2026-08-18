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Una mujer denunció que su pareja la golpeó, la retuvo y quiso prenderla fuego
El acusado tiene antecedentes y fue arrestado en una vivienda de El Aguaribay al 2400. La víctima denunció que la agredió con un palo.
Un hombre de 30 años fue detenido durante la tarde del lunes en Bahía Blanca, acusado de agredir a su pareja y mantenerla privada de su libertad dentro de una vivienda ubicada en El Aguaribay al 2400. La víctima logró salir por una ventana y pedir auxilio cuando llegó la Policía.
El procedimiento se inició cerca del barrio Tierras Argentinas, a partir de un llamado al servicio de emergencias 911 realizado por una amiga de la mujer, quien advirtió que estaba siendo atacada por su pareja en el interior del domicilio.
Según informó el Comando de Patrullas, al arribar al lugar los efectivos escucharon gritos provenientes de la vivienda y observaron a una mujer de 31 años salir por una ventana mientras solicitaba ayuda.
La víctima manifestó ante los uniformados que su pareja no le permitía retirarse de la casa, que la había golpeado con un palo y que además habría intentado prenderla fuego. La mujer presentaba una excoriación en la mano izquierda, compatible con la agresión denunciada.
Ante la situación, los efectivos aprehendieron a Fernando Ezequiel Quezada Resch, de 30 años, y secuestraron un palo que habría sido utilizado durante el ataque.
Las actuaciones fueron puestas a disposición de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca y quedaron caratuladas como lesiones y privación ilegítima de la libertad en el marco de la Ley 12.569.
Quezada Resch también se encuentra imputado junto a otro hombre por el homicidio de Jesús Rubén Villarreal, ocurrido el 5 de enero de este año en Monte Hermoso. En febrero, la Justicia de Garantías convirtió las detenciones en prisión preventiva, aunque posteriormente concedió a ambos una excarcelación extraordinaria bajo caución juratoria y distintas reglas de conducta mientras continúa la causa.
En aquella investigación, la fiscalía le atribuyó a Quezada Resch la presunta coautoría del delito de homicidio simple y, además, lesiones leves por las heridas sufridas por otra persona durante el mismo episodio.
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