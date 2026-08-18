Boca define su futuro en la Sudamericana: visita a Recoleta con ventaja y sin Paredes

Boca buscará este martes sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana cuando visite a Deportivo Recoleta de Paraguay, por la revancha de los octavos. El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción, y será arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegará con una diferencia importante luego de imponerse 3-1 en el encuentro de ida, disputado el martes pasado en Buenos Aires. De esta manera, Boca avanzará con un triunfo, un empate e incluso perdiendo por un gol de diferencia. Si Recoleta gana por dos, la serie se definirá por penales.

La primera parte de la llave no resultó sencilla para el conjunto argentino. Recoleta abrió el marcador a los cinco minutos por intermedio de Pedro Ríos y sostuvo la ventaja hasta poco antes del descanso, cuando sufrió la expulsión de Wilfrido Báez. Boca aprovechó la superioridad numérica durante el complemento y dio vuelta el resultado con goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.

Para la revancha, Arruabarrena tendrá una ausencia importante: Leandro Paredes no viajó a Paraguay debido a la lesión que sufrió el sábado durante el empate 1-1 frente a Platense por el Torneo Clausura. El mediocampista quedó afuera de la lista de convocados y el cuerpo técnico deberá rearmar la mitad de la cancha.

La probable formación del Xeneize tiene a Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda, Leonel Flores; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Recoleta, en tanto, estará obligado a buscar una remontada y además tendrá dos bajas por suspensión. Wilfrido Báez y Dairon Mosquera fueron expulsados en el primer encuentro y no podrán estar a disposición para la revancha en Asunción.

Boca llega al compromiso después de igualar 1-1 ante Platense el sábado por la quinta fecha del Clausura y ahora vuelve a poner el foco en el plano internacional, donde intentará sostener la ventaja conseguida en la ida y meterse entre los ocho mejores de la Sudamericana.

El encuentro comenzará a las 19, hora argentina, y podrá verse en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.