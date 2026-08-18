Caso Saccoccia: la Justicia fijó una indemnización cercana a los $60 millones

La Justicia Civil de Bahía Blanca condenó a Alexis Yuri Sturzenegger a pagar una indemnización total de $57.104.200 a los padres de Facundo Saccoccia, el joven de 17 años que murió en marzo de 2018 tras ser embestido mientras circulaba en moto. La resolución también impuso al demandado el pago de intereses y las costas del proceso.

La sentencia definitiva fue dictada este martes por la jueza María Fernanda Arzuaga, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°7 de Bahía Blanca. En concreto, estableció una reparación de $29.104.200 para Santiago Ariel Saccoccia y de $28 millones para Andrea Sofía Pais, padres de Facundo.

Tras conocerse el fallo, Santiago difundió un comunicado en el que consideró que la decisión judicial representa “el cierre de una firme etapa de lucha judicial” y agradeció el trabajo de los abogados Marcos Martínez y Federico Menvielle durante el proceso.

“Si bien somos conscientes de que una vida no tiene precio y nada nos devolverá a nuestro hijo, este veredicto representa el cierre de una firme etapa de lucha judicial en la que demostramos la total culpabilidad de Alexis Yuri Sturzenegger”, expresó.

La familia aclaró además que su objetivo no pasa por cobrar la indemnización. “Nuestra intención no es recibir ninguna suma de dinero”, sostuvo Santiago, quien explicó que buscan que el fallo permita avanzar con la inhibición del responsable y “sentar un precedente firme ante semejante nivel de imprudencia”.

En su resolución, la jueza determinó la responsabilidad exclusiva de Sturzenegger, al considerar que no se acreditó que la conducta de Facundo hubiera tenido incidencia en el hecho. Para ello también tuvo en cuenta la sentencia penal previa, que estableció que Sturzenegger conducía a no menos de 75 kilómetros por hora en una zona con máxima de 40, con alcohol en sangre, invadió el carril contrario y terminó impactando frontalmente contra la motocicleta.

El monto reconocido contempla distintos rubros. Por pérdida de chance de ayuda económica, la Justicia fijó $2 millones para cada uno de los padres; otros $6 millones para cada uno por los tratamientos psicológicos considerados necesarios y $20 millones para cada progenitor en concepto de daño moral. También se reconocieron $1,1 millón por la destrucción de la motocicleta y $4.200 por gastos de sepelio a favor de Santiago Saccoccia.

Facundo murió durante la madrugada del 10 de marzo de 2018, cuando circulaba en su moto por Rafael Obligado al 4100. La Justicia penal determinó que Sturzenegger manejaba un Peugeot 306, superó ampliamente la velocidad permitida, tenía 1,30 gramos de alcohol por litro de sangre e invadió el carril contrario antes del impacto.

Por aquel hecho, Sturzenegger fue condenado inicialmente a nueve años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Posteriormente, Casación redujo la pena a ocho años y diez meses de prisión y fijó una inhabilitación para conducir de nueve años y diez meses, sin modificar la calificación del delito.

“Una vida no tiene precio”, insistió la familia al conocerse esta nueva resolución, y agradeció a los medios y a la comunidad por el acompañamiento sostenido en la memoria de Facundo y durante los más de ocho años de recorrido judicial.