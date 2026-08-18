Fue detenido por golpear y tomar del cuello a su pareja

Un hombre de 39 años fue detenido este martes por la tarde, acusado de agredir físicamente y estrangular a su pareja durante un episodio de violencia de género ocurrido en una vivienda del barrio 9 de Noviembre.

Según informó el Comando de Patrullas, el procedimiento se inició alrededor de las 15, luego de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre un conflicto de pareja en un inmueble de calle Matheu al 2300.

Al arribar al lugar, los efectivos establecieron que, momentos antes y luego de una discusión, Jonatan Morales había golpeado en el rostro a su pareja, una mujer de 36 años, provocándole lesiones visibles.

De acuerdo con la información policial, posteriormente el acusado la habría sujetado del cuello con ambas manos y realizado maniobras de estrangulamiento.

Ante dicha situación constatada, los efectivos procedieron a detener a Morales, quien quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La causa fue caratulada como lesiones agravadas por el vínculo en el marco de la Ley 12.569, correspondiente a situaciones de violencia familiar.