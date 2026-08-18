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Alerta por estafas: advierten por falsos mensajes para cobrar tasas municipales
Desde la comuna aclararon que no envían SMS ni WhatsApp con enlaces para realizar pagos y pidieron no brindar datos personales o bancarios.
El Municipio emitió una advertencia ante la circulación de mensajes falsos que simulan provenir de una supuesta “Agencia de Recaudación Municipal” y buscan engañar a los vecinos para que ingresen a enlaces y realicen pagos de tasas.
Desde la comuna aclararon que el Municipio no envía mensajes de texto ni comunicaciones por WhatsApp para recordar vencimientos ni solicitar que los contribuyentes ingresen a links externos para efectuar pagos.
En las últimas horas se reportaron distintos casos de este tipo de maniobras, por lo que las autoridades remarcaron que cualquier comunicación con esas características debe ser considerada sospechosa.
Ante la recepción de estos mensajes, recomendaron no ingresar al enlace enviado, no brindar datos personales, bancarios, claves ni códigos de seguridad y evitar cualquier transferencia hasta poder confirmar quién es el destinatario.
También indicaron que la existencia de una deuda debe verificarse únicamente a través de los canales oficiales del Municipio y que, ante cualquier duda, los vecinos deben comunicarse directamente con el organismo municipal correspondiente.
La advertencia busca evitar nuevas víctimas de una modalidad de estafa que utiliza nombres y referencias oficiales para generar confianza y obtener información sensible o pagos fraudulentos.
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