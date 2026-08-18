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A días para el regreso de la Fórmula 1: Colapinto entró en el podio de un ranking clave
El argentino aparece tercero entre los pilotos con más vueltas completadas durante la temporada 2026 y supera por amplio margen a su compañero Pierre Gasly.
Franco Colapinto alcanzó el tercer lugar en uno de los registros que reflejan la regularidad de los pilotos durante la temporada 2026 de la Fórmula 1. El argentino acumula 665 vueltas completadas y solamente es superado por Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli.
El ranking difundido por la propia Fórmula 1 tiene al británico Hamilton, piloto de Ferrari, en lo más alto con 673 giros. Apenas detrás aparece Antonelli, de Mercedes, con 668, mientras que Colapinto completa el podio a solo ocho vueltas del líder.
Detrás del argentino se ubican Esteban Ocon, de Haas, con 662 vueltas; Charles Leclerc, de Ferrari, con 655; Liam Lawson, de Racing Bulls, con 617; Pierre Gasly, de Alpine, con 615; y Gabriel Bortoleto, con 609.
El dato adquiere especial relevancia dentro de Alpine. Colapinto lleva 50 vueltas más que Gasly, su compañero de equipo, y logró completar todas las carreras disputadas hasta el momento. El francés perdió terreno principalmente por su abandono en Miami después de un incidente con Lawson.
La continuidad también se extiende a la temporada anterior: el piloto argentino acumula 28 Grandes Premios consecutivos sin abandonar entre 2025 y 2026. En el actual campeonato sumó además 19 puntos y consiguió sus mejores actuaciones con un séptimo puesto en Miami y un sexto lugar en Canadá.
El registro aparece en un momento importante para Colapinto, que encara la segunda parte de la temporada mientras busca consolidar su lugar dentro de la estructura de Alpine. La escudería francesa prepara además una serie de mejoras para el A526 con el objetivo de ganar competitividad en las próximas fechas.
La Fórmula 1 volverá a la actividad este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort. La competencia tendrá formato Sprint, con actividad desde el viernes 21 de agosto, clasificación el sábado y la carrera principal prevista para el domingo 23 a las 10, hora argentina.
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