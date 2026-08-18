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Tras 34 días cerrado, reabre el Paso Cristo Redentor con prioridad para los camiones
El cruce internacional entre Argentina y Chile vuelve a habilitarse este martes, aunque inicialmente será exclusivo para el transporte de cargas. Los vehículos particulares deberán esperar.
Después de permanecer cerrado durante 34 días por las intensas nevadas en la zona cordillerana, el Paso Internacional Cristo Redentor reabre este martes 18 de agosto con un esquema especial que dará prioridad al transporte de cargas entre Argentina y Chile.
La decisión fue adoptada tras una reunión del Comité del Sistema Cristo Redentor, integrado por autoridades argentinas y chilenas, luego de analizar el estado de la Ruta Nacional 7 y las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.
De acuerdo con el cronograma establecido, durante este martes, el miércoles 19 y el jueves 20 de agosto solamente podrán circular camiones desde Argentina hacia Chile. El tránsito estará habilitado entre las 9 y las 21, tomando como referencia el horario chileno, y llegará hasta Guardia Vieja.
La prioridad será para aquellos transportes de carga que ya completaron su documentación y permanecen en la playa de estacionamiento del Área de Control Integrado de Uspallata. El prolongado cierre dejó una importante cantidad de camiones a la espera de poder atravesar la frontera.
El esquema cambiará el viernes 21 y sábado 22. Durante esas dos jornadas se permitirá el tránsito de cargas en sentido contrario, desde Chile hacia Argentina, también entre las 9 y las 21 y hasta Uspallata. Posteriormente se prevé avanzar hacia la normalización de la circulación en ambos sentidos.
Por el momento, los vehículos particulares y los micros de pasajeros no podrán cruzar hacia Chile. Las autoridades anticiparon que las condiciones para habilitar el turismo serán informadas posteriormente, una vez que se garantice la circulación segura en la ruta.
Los turistas sí podrán desplazarse por la Ruta Nacional 7 hasta Uspallata, aunque se recomendó extremar las precauciones debido al intenso movimiento de camiones y las posibles demoras. Además, quedó suspendido temporalmente el turismo interno desde esa localidad hacia la zona cordillerana para priorizar el operativo de transporte de cargas.
El Paso Cristo Redentor había quedado cerrado el 14 de julio como consecuencia de las nevadas y las condiciones adversas en alta montaña. Se trata de uno de los principales corredores internacionales del país y de una vía estratégica para el transporte de mercaderías hacia los puertos del Pacífico.
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