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Gran qualy de Colapinto en Madrid: terminó 9° y largará desde la quinta fila
El argentino volvió a meterse en la Q3 con Alpine y superó a Pierre Gasly, que quedó eliminado en la segunda tanda. Lando Norris sorprendió y se quedó con la pole.
Franco Colapinto completó una gran clasificación este sábado en el flamante circuito de Madring y terminó noveno, por lo que partirá desde la quinta fila en el Gran Premio de España de Fórmula 1.
El piloto argentino consiguió avanzar nuevamente a la Q3 con Alpine y cerró la última tanda a 1s079 de Lando Norris, quien marcó 1m31s824 y se quedó con la pole position.
Colapinto había llegado a la parte decisiva después de salvarse sobre el final de la Q2, instancia en la que logró sacar una vuelta que le permitió meterse entre los diez mejores. En esa tanda tuvo además un susto en la curva peraltada La Monumental, aunque consiguió controlar el auto y continuar sin consecuencias.
La actuación volvió a marcar una diferencia interna en Alpine: Pierre Gasly quedó eliminado en la Q2, mientras que el argentino avanzó a la definición. Una semana atrás, en Monza, Colapinto también había alcanzado la Q3 y había terminado octavo.
La gran sorpresa de la jornada fue Norris. El británico de McLaren superó por apenas 11 milésimas a Kimi Antonelli, líder del campeonato, y le cortó a Mercedes una racha perfecta de poles durante la temporada. Lewis Hamilton quedó tercero, seguido por Max Verstappen y Charles Leclerc.
El top 10 se completó con George Russell sexto, Oscar Piastri séptimo, Liam Lawson octavo, Colapinto noveno y Arvid Lindblad décimo.
La carrera se disputará este domingo desde las 10 de Argentina, sobre 57 vueltas al nuevo trazado madrileño.
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