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La UNS recibe a 50 estudiantes extranjeros para cursar el segundo cuatrimestre
Los jóvenes llegaron en el marco de distintos programas de movilidad internacional y durante los próximos meses estudiarán en la ciudad.
La Universidad Nacional del Sur recibirá durante el segundo cuatrimestre a 50 estudiantes extranjeros que eligieron Bahía Blanca para realizar una parte de sus carreras universitarias. Los jóvenes se incorporarán a distintas unidades académicas y permanecerán en la ciudad durante los próximos meses.
La llegada se produce en el marco de los programas y convenios de movilidad internacional que mantiene la casa de altos estudios con universidades de diferentes países. Este tipo de acuerdos permite que alumnos del exterior cursen temporalmente en la UNS y, al mismo tiempo, que estudiantes locales puedan realizar experiencias académicas en otras instituciones.
Durante su estadía, los visitantes podrán cursar asignaturas correspondientes a sus carreras y posteriormente solicitar el reconocimiento de los estudios realizados al regresar a sus universidades de origen. La UNS establece que las movilidades correspondientes al segundo cuatrimestre se desarrollan entre agosto y diciembre.
La recepción y el acompañamiento están a cargo de la Subsecretaría de Internacionalización, que desarrolla actividades destinadas a facilitar la adaptación de los alumnos a la vida universitaria y a la ciudad. Además de las instancias iniciales de bienvenida, se realizan encuentros de seguimiento durante el semestre.
La presencia de alumnos de otros países forma parte de una política sostenida de intercambio académico de la Universidad. Según información institucional, la UNS cuenta con más de 30 mil estudiantes y registra más de 150 movilidades estudiantiles por año, entre quienes llegan a Bahía Blanca y quienes realizan parte de sus estudios en el exterior.
En los últimos años, la movilidad internacional volvió a crecer luego de la interrupción provocada por la pandemia. Entre 2022 y el primer semestre de 2026 se contabilizaron 541 experiencias internacionales de grado: 320 correspondieron a estudiantes que llegaron a la UNS y 221 a alumnos de la institución que viajaron al extranjero.
De esta manera, medio centenar de jóvenes extranjeros se sumará durante este segundo tramo del año a las aulas de la Universidad Nacional del Sur, en una experiencia que combina formación académica, intercambio cultural y convivencia con estudiantes de Bahía Blanca y la región.
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