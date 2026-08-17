Violencia en Punta Alta: destrozan el auto del árbitro de Sporting-San Francisco

Un grave episodio de violencia se registró este domingo por la tarde en Punta Alta, mientras se disputaba el partido entre Sporting y San Francisco por el Torneo Clausura de la Liga del Sur. El blanco del ataque fue el auto del árbitro Marcos Gómez, que terminó seriamente dañado.

El vehículo se encontraba estacionado a dos cuadras del estadio Enrique Mendizábal, donde se jugó el encuentro (terminó 1 a 1), y cuando Gómez regresó se encontró con importantes roturas tanto en el parabrisas como en la luneta trasera.

Según pudo saberse, una cámara de seguridad perteneciente a un vecino del sector habría registrado parte de la secuencia. A ese material se sumaron los testimonios de dos personas que se encontraban en las inmediaciones y que aseguraron haber observado el ataque.

De acuerdo con esas versiones, unas 15 personas que serían integrantes de la barra del club local se acercaron hasta el lugar donde estaba estacionado el automóvil y provocaron los destrozos.

Los mismos testigos señalaron que, tras el ataque, el grupo habría sido perseguido por efectivos policiales que se encontraban trabajando en el operativo de seguridad del encuentro, aunque finalmente sus integrantes consiguieron escapar.

Ahora se espera que las imágenes captadas por las cámaras del sector permitan avanzar en la identificación de los responsables y determinar con precisión cómo se produjo el episodio.

El hecho volvió a poner el foco sobre la violencia alrededor del fútbol de la Liga del Sur, esta vez con un árbitro como damnificado y con un ataque ocurrido fuera del estadio mientras todavía se desarrollaba la actividad deportiva.