Liga del Sur: un partido se juega esta tarde y el otro fue postergado

La Liga del Sur tenía previsto completar este domingo la octava fecha del Torneo Clausura, la primera de la segunda rueda, con un partido de Primera División A y otro de Primera División B.

Sin embargo, a raíz de las copiosas lluvias caídas desde antes del amanecer, solo se disputará el del Oficial, La Armonía recibirá a Sporting desde las 15:30, en el estadio Hermanos Francani. El encuentro tendrá como árbitro principal a Juan Vega.

Por su parte, el del Promocional, fue postergado para el martes, cuando Rosario Puerto Belgrano enfrente a la misma hora a Dublin en el Coloso de Cemento. El partido se jugará sin público visitante y será dirigido por Álvaro Richmond.

Todo comenzó el viernes con las victorias de Huracán sobre Libertad y de Villa Mitre ante Liniers.

Mientras que el sábado, Comercial superó a Tiro Federal en un partidazo; y hubo tres empates.

Posiciones

Primera División B – Clausura

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts. 1 Olimpo 8 5 3 0 19 5 +14 18 2 Rosario PB 7 3 4 0 9 5 +4 13 3 Tiro Federal 8 3 3 2 18 12 +6 12 4 Comercial 8 3 3 2 10 13 -3 12 5 Pacífico C. 8 2 3 3 11 14 -3 9 6 Pacífico BB 8 1 5 2 6 7 -1 8 7 Sansinena 8 1 4 3 10 17 -7 7 8 Dublin 7 0 1 6 6 16 -10 1

Primera División A – Clausura