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Liga del Sur: un partido se juega esta tarde y el otro fue postergado
La Armonía recibe a Sporting por el Oficial y Rosario debía ser local ante Dublin en el Promocional, pero la lluvia obligó a reprogramarlo para el martes.
La Liga del Sur tenía previsto completar este domingo la octava fecha del Torneo Clausura, la primera de la segunda rueda, con un partido de Primera División A y otro de Primera División B.
Sin embargo, a raíz de las copiosas lluvias caídas desde antes del amanecer, solo se disputará el del Oficial, La Armonía recibirá a Sporting desde las 15:30, en el estadio Hermanos Francani. El encuentro tendrá como árbitro principal a Juan Vega.
Por su parte, el del Promocional, fue postergado para el martes, cuando Rosario Puerto Belgrano enfrente a la misma hora a Dublin en el Coloso de Cemento. El partido se jugará sin público visitante y será dirigido por Álvaro Richmond.
Todo comenzó el viernes con las victorias de Huracán sobre Libertad y de Villa Mitre ante Liniers.
Mientras que el sábado, Comercial superó a Tiro Federal en un partidazo; y hubo tres empates.
Posiciones
Primera División B – Clausura
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|Olimpo
|8
|5
|3
|0
|19
|5
|+14
|18
|2
|Rosario PB
|7
|3
|4
|0
|9
|5
|+4
|13
|3
|Tiro Federal
|8
|3
|3
|2
|18
|12
|+6
|12
|4
|Comercial
|8
|3
|3
|2
|10
|13
|-3
|12
|5
|Pacífico C.
|8
|2
|3
|3
|11
|14
|-3
|9
|6
|Pacífico BB
|8
|1
|5
|2
|6
|7
|-1
|8
|7
|Sansinena
|8
|1
|4
|3
|10
|17
|-7
|7
|8
|Dublin
|7
|0
|1
|6
|6
|16
|-10
|1
Primera División A – Clausura
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|San Francisco
|8
|3
|4
|1
|8
|7
|+1
|13
|2
|Huracán
|8
|2
|6
|0
|7
|5
|+2
|12
|3
|Sporting
|7
|2
|5
|0
|5
|2
|+3
|11
|4
|Villa Mitre
|8
|2
|4
|2
|5
|9
|-4
|10
|5
|Liniers
|8
|2
|2
|4
|9
|6
|+3
|8
|6
|Bella Vista
|8
|1
|5
|2
|6
|7
|-1
|8
|7
|La Armonía
|7
|2
|2
|3
|6
|8
|-2
|8
|8
|Libertad
|8
|1
|4
|3
|3
|5
|-2
|7
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