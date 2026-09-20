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Liga del Sur: un partido se juega esta tarde y el otro fue postergado

La Armonía recibe a Sporting por el Oficial y Rosario debía ser local ante Dublin en el Promocional, pero la lluvia obligó a reprogramarlo para el martes.

| 🕒 6 mins. de lectura.
Foto: prensa Rosario

La Liga del Sur tenía previsto completar este domingo la octava fecha del Torneo Clausura, la primera de la segunda rueda, con un partido de Primera División A y otro de Primera División B.

Sin embargo, a raíz de las copiosas lluvias caídas desde antes del amanecer, solo se disputará el del Oficial, La Armonía recibirá a Sporting desde las 15:30, en el estadio Hermanos Francani. El encuentro tendrá como árbitro principal a Juan Vega.

Por su parte, el del Promocional, fue postergado para el martes, cuando Rosario Puerto Belgrano enfrente a la misma hora a Dublin en el Coloso de Cemento. El partido se jugará sin público visitante y será dirigido por Álvaro Richmond.

Todo comenzó el viernes con las victorias de Huracán sobre Libertad y de Villa Mitre ante Liniers.

Mientras que el sábado, Comercial superó a Tiro Federal en un partidazo; y hubo tres empates.

Posiciones

Primera División B – Clausura

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts.
1Olimpo8530195+1418
2Rosario PB734095+413
3Tiro Federal83321812+612
4Comercial83321013-312
5Pacífico C.82331114-39
6Pacífico BB815267-18
7Sansinena81431017-77
8Dublin7016616-101

Primera División A – Clausura

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts.
1San Francisco834187+113
2Huracán826075+212
3Sporting725052+311
4Villa Mitre824259-410
5Liniers822496+38
6Bella Vista815267-18
7La Armonía722368-28
8Libertad814335-27

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