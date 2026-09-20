La Armonía venció a Sporting y salió de la zona de descenso directo

La Armonía consiguió este domingo una victoria fundamental ante Sporting, en el partido que completó la octava fecha del Torneo Clausura de la Primera División A de la Liga del Sur.

El encuentro se disputó en el estadio Hermanos Francani y tenía una importancia especial para los dos equipos, que llegaron comprometidos en la pelea por la permanencia. Antes de comenzar la jornada, Sporting acumulaba 24 puntos en la tabla general y La Armonía aparecía último con 22.

Con el triunfo, el conjunto velezano alcanzó las 25 unidades y logró superar al equipo de Punta Alta, que quedó con 24 y ahora pasó a ocupar la última posición de la acumulada.

La victoria también le permitió a La Armonía llegar a 11 puntos en el Clausura, la misma cantidad con la que Sporting había comenzado la fecha.

El resultado tomó todavía mayor dimensión porque en la Primera A el último de la tabla general descenderá directamente, mientras que el séptimo deberá disputar la Promoción. En ese contexto, cada punto empieza a resultar decisivo en el tramo final de la temporada.

La octava fecha había comenzado el viernes con los triunfos de Villa Mitre por 1 a 0 sobre Liniers y de Huracán por el mismo marcador ante Libertad. El sábado, San Francisco y Bella Vista igualaron 1 a 1.

Así, La Armonía cerró el fin de semana con uno de los resultados más importantes de la jornada y tomó aire en una lucha por la permanencia que promete mantenerse abierta hasta el final.