Comercial-Tiro, el súper choque del sábado en la Liga del Sur

La Liga del Sur continuará este sábado con la disputa de la octava fecha del Torneo Clausura, la primera de la segunda rueda, con actividad en el Oficial y en el Promocional.

La actividad de hoy tendrá continuidad desde las 15:30, cuando San Francisco reciba a Bella Vista, con arbitraje de Sebastián Navarro. El Santo llega como líder del Clausura con 12 puntos y buscará defender la cima ante uno de los equipos que mejor ubicado aparece en la tabla general.

La fecha de la máxima categoría se completará mañana, también a las 15:30, con La Armonía-Sporting, en el estadio Hermanos Francani. El árbitro será Juan Vega. Sporting es escolta del Clausura con 11 unidades, mientras que La Armonía necesita sumar por su situación en la tabla general.

La programación comenzó el viernes con los triunfos de Villa Mitre y Huracán.

En el Clausura del Oficial, San Francisco y Huracán mandan con 12 puntos, seguido por Sporting, con 11; Villa Mitre, 10; La Armonía y Liniers, con 8; y Bella Vista y Libertad, con 7.

En la tabla general, Huracán lidera con 38 unidades, seguido por Bella Vista, con 32, y Liniers, con 31. Más atrás aparecen Villa Mitre, con 29; Libertad y San Francisco, con 25; Sporting, con 24; y La Armonía, con 22. En el Oficial, el séptimo jugará la Promoción y el octavo descenderá.

En la Primera División B, la jornada tendrá tres partidos este sábado. A las 15:30, Comercial recibirá a Tiro Federal en Ingeniero White, en un encuentro que se jugará a puertas cerradas y tendrá como árbitro a Mariano Perretti.

A la misma hora, Olimpo enfrentará a Pacífico de Bahía Blanca en el Roberto Carminatti, con arbitraje de Brian Romero. El Aurinegro llega como líder del Clausura del Promocional con 17 puntos y buscará sostener la diferencia sobre sus perseguidores.

También hoy, desde las 16, Pacífico de Cabildo recibirá a Sansinena, con Lucas González como juez principal.

La fecha de la B se cerrará mañana, a las 15:30, con Rosario Puerto Belgrano-Dublin, en el Coloso de Cemento. El partido no contará con público visitante y será dirigido por Álvaro Richmond.

En el Clausura del Promocional, Olimpo lidera con 17 puntos. Lo siguen Rosario, con 13; Tiro Federal, con 12; Comercial, con 9; Pacífico de Cabildo, con 8; Pacífico de Bahía, con 7; Sansinena, con 6; y Dublin, con 1.

En la general de la B, Tiro Federal manda con 39 unidades, apenas por encima de Rosario, que suma 38. Luego aparecen Comercial, con 36; Olimpo, con 33; Sansinena, con 27; Dublin, con 18; Pacífico de Cabildo, con 16; y Pacífico de Bahía, con 15.