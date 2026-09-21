Deportes
La pelea por no descender quedó al rojo vivo en la Liga del Sur
Sporting cayó ante La Armonía y quedó último en la tabla acumulada. Libertad y San Francisco también miran de cerca la zona baja.
La octava fecha del Torneo Clausura de la Primera A de la Liga del Sur dejó un escenario cada vez más apretado en la parte baja de la tabla acumulada, donde la lucha por evitar el descenso entró en una etapa decisiva.
El resultado más fuerte del cierre fue la victoria de La Armonía sobre Sporting por 1 a 0, con gol de Intrevado. El resultado le permitió al equipo velezano llegar a 25 puntos en la general y salir del último lugar, mientras que Sporting quedó en el fondo con 24.
En la tabla acumulada, el último descenderá al Promocional 2027. Por eso, hoy el rojinegro aparece como el más comprometido, aunque la diferencia con sus rivales directos es mínima.
Libertad también quedó muy cerca de la zona roja después de perder 1 a 0 ante Huracán, con gol de Iván Agudiak. El milrayitas suma 25 puntos, la misma cantidad que La Armonía, aunque todavía resta un partido entre ambos. En caso de igualdad, ese cruce puede ser determinante para ordenar posiciones.
Un poco más arriba aparece San Francisco, con 26 unidades, luego del empate 1 a 1 ante Bella Vista. Castellano marcó para el Santo y Belleggia para la Loma. Con ese punto, San Francisco sigue fuera del fondo, pero apenas dos puntos por encima de Sporting.
Más aliviado quedó Villa Mitre, que le ganó 1 a 0 a Liniers en El Fortín con gol de Monteverde, de penal. El Tricolor llegó a 29 puntos en la acumulada y tomó una distancia importante respecto de los últimos puestos.
En el Clausura, San Francisco continúa arriba con 13 puntos, seguido por Huracán con 12, Sporting y La Armonía con 11, Villa Mitre con 10, Liniers y Bella Vista con 8, y Libertad con 7.
Pero más allá de la pelea por ingresar a los playoffs, la atención empieza a estar puesta en la general. Allí, Sporting suma 24, La Armonía y Libertad tienen 25, San Francisco aparece con 26 y Villa Mitre con 29.
La próxima fecha tendrá cruces determinantes para esa pelea: Huracán-Sporting, Villa Mitre-La Armonía, Liniers-Bella Vista y Libertad-San Francisco.
El duelo entre Libertad y San Francisco será uno de los más calientes del fin de semana, porque enfrenta a dos equipos que todavía no pueden relajarse. También será clave la visita de La Armonía a Villa Mitre, mientras que Sporting tendrá una parada exigente ante Huracán.
La pelea por no descender quedó al rojo vivo en la Liga del Sur
El Vaticano confirmó la agenda del Papa León XIV en su visita a Argentina
Cómo limpiar correctamente los tuppers de plástico para evitar contaminación de alimentos
El sueño sigue, pero por caminos distintos: Olimpo y Villa Mitre tienen rivales
Con otro gol de tiro libre de Messi, Inter Miami empató ante San Diego
Más Leídas
-
Noticias B20 horas ago
Detienen por abuso sexual al entrenador de hockey Horacio "Chacho" Asensio
-
Noticias A15 horas ago
Reaniman a una mujer de 94 años que se atragantó con comida en un restaurante
-
Noticias B22 horas ago
Quiso agredir a su expareja con una pava y terminó detenida
-
Deportes15 horas ago
Federal A: Olimpo avanzó a la siguiente fase y Villa Mitre jugará la Reválida
-
Destacada A1 hora ago
Cansado de que le robe, mató al presunto ladrón y se entregó a la Policía
-
Noticias B23 horas ago
Antes de tirar las medias viejas: cinco usos que ayudan a la limpieza de casa
-
El Tiempo13 horas ago
Elevan a naranja la alerta por viento para la mañana del lunes en Bahía
-
Destacada B2 horas ago
El meteorólogo de La Brújula 24 actualizó el pronóstico: algo de lluvia y viento fuerte