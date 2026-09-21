La pelea por no descender quedó al rojo vivo en la Liga del Sur

La octava fecha del Torneo Clausura de la Primera A de la Liga del Sur dejó un escenario cada vez más apretado en la parte baja de la tabla acumulada, donde la lucha por evitar el descenso entró en una etapa decisiva.

El resultado más fuerte del cierre fue la victoria de La Armonía sobre Sporting por 1 a 0, con gol de Intrevado. El resultado le permitió al equipo velezano llegar a 25 puntos en la general y salir del último lugar, mientras que Sporting quedó en el fondo con 24.

En la tabla acumulada, el último descenderá al Promocional 2027. Por eso, hoy el rojinegro aparece como el más comprometido, aunque la diferencia con sus rivales directos es mínima.

Libertad también quedó muy cerca de la zona roja después de perder 1 a 0 ante Huracán, con gol de Iván Agudiak. El milrayitas suma 25 puntos, la misma cantidad que La Armonía, aunque todavía resta un partido entre ambos. En caso de igualdad, ese cruce puede ser determinante para ordenar posiciones.

Un poco más arriba aparece San Francisco, con 26 unidades, luego del empate 1 a 1 ante Bella Vista. Castellano marcó para el Santo y Belleggia para la Loma. Con ese punto, San Francisco sigue fuera del fondo, pero apenas dos puntos por encima de Sporting.

Más aliviado quedó Villa Mitre, que le ganó 1 a 0 a Liniers en El Fortín con gol de Monteverde, de penal. El Tricolor llegó a 29 puntos en la acumulada y tomó una distancia importante respecto de los últimos puestos.

En el Clausura, San Francisco continúa arriba con 13 puntos, seguido por Huracán con 12, Sporting y La Armonía con 11, Villa Mitre con 10, Liniers y Bella Vista con 8, y Libertad con 7.

Pero más allá de la pelea por ingresar a los playoffs, la atención empieza a estar puesta en la general. Allí, Sporting suma 24, La Armonía y Libertad tienen 25, San Francisco aparece con 26 y Villa Mitre con 29.

La próxima fecha tendrá cruces determinantes para esa pelea: Huracán-Sporting, Villa Mitre-La Armonía, Liniers-Bella Vista y Libertad-San Francisco.

El duelo entre Libertad y San Francisco será uno de los más calientes del fin de semana, porque enfrenta a dos equipos que todavía no pueden relajarse. También será clave la visita de La Armonía a Villa Mitre, mientras que Sporting tendrá una parada exigente ante Huracán.