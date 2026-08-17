"Se está vengando porque le corté muchos noviazgos", declaró la acusada de prostituir a su hija

La mujer detenida en Bahía Blanca acusada de promover y facilitar el ejercicio de la prostitución de su propia hija declaró ante la Justicia, negó tener participación en los hechos y planteó una versión completamente diferente a la sostenida por la denunciante. La causa, que tramita ante la UFIJ N°14, se inició a partir de la presentación realizada por la joven y derivó en el secuestro y peritaje de varios teléfonos celulares.

Según la imputación formulada por el fiscal, son tres los hechos atribuidos a la acusada, todos vinculados con una misma dinámica. Los servicios sexuales eran ofrecidos a través del sitio Skokka.com, donde aparecía publicado un número de teléfono. La investigación sostiene además que la madre exigía la entrega del dinero obtenido y que mediaban amenazas de castigos físicos en caso de que la joven se negara.

Frente al fiscal, la mujer fue terminante: “No tengo nada que ver con esto”. Sobre el teléfono investigado, sostuvo que se lo había entregado a su hija aproximadamente un mes y medio antes y que era ella quien lo administraba. También aseguró que, durante la jornada señalada por la denunciante, había otras personas en la vivienda. “Estaba una asistente social del programa Envión con la que estábamos tomando mate”, afirmó.

La acusada negó además haber golpeado a su hija y sostuvo que aquella noche ni siquiera llegó a verla. Durante su extensa declaración habló de una relación familiar conflictiva y manifestó que la joven realizaba encuentros “por su cuenta”. “Quiero que se dedique a vender por Marketplace”, expresó, al tiempo que aseguró que en distintas oportunidades intentó intervenir en sus relaciones sentimentales porque consideraba que algunas eran perjudiciales para ella.

La mujer también relató episodios previos que, según su versión, explicarían parte del enfrentamiento familiar. Dijo haber denunciado anteriormente un abuso sexual y aseguró que desde entonces tanto ella como un policía amigo suyo fueron víctimas de hostigamientos. Incluso mencionó que al efectivo le rompieron los vidrios de su camioneta. “Soy una madre amorosa”, afirmó ante el fiscal, y agregó que atraviesa problemas de salud.

En otro tramo de la indagatoria aseguró que su hija solía ausentarse durante períodos prolongados y recordó que en una oportunidad permaneció alrededor de seis meses en Bariloche junto a un joven llamado Elías. Según declaró, había intentado que terminara esa relación porque el muchacho presuntamente la golpeaba. “Ella me pidió que no llevara este tema más lejos, que dejara de hacer quilombo. Yo solamente quería saber que estuviera bien”, sostuvo. También dijo que su hija le reprochaba que se entrometiera en sus vínculos y afirmó haber sido empujada y golpeada por ella en más de una ocasión.

La detenida mencionó además a otro hombre con quien, según dijo, la joven había convivido y que ofrecería departamentos por hora a través de Marketplace. Aseguró que había denunciado previamente a esa persona en otra causa y volvió a insistir en que intentaba alejar a su hija de determinadas compañías. “Me odia porque siempre le corto los novios”, declaró.

Otro de los puntos de la defensa apareció cuando los investigadores le exhibieron una imagen extraída de la página donde supuestamente se ofrecían los encuentros. La mujer negó que la persona fotografiada fuera su hija y argumentó que podía reconocerla por una cicatriz que la joven tiene desde pequeña, producto de un accidente por el que debió ser atendida quirúrgicamente.

“Yo me entregué en la DDI porque no tengo nada que ocultar”, señaló la acusada, quien permanece detenida mientras avanza la investigación. La causa original había surgido a partir de la denuncia de la hija y de los elementos posteriormente obtenidos de los teléfonos secuestrados, que para los investigadores resultaron compatibles con su relato.

En paralelo, la Justicia ordenó la realización de peritajes psiquiátricos tanto a la detenida como a la denunciante. Ahora la Fiscalía deberá contrastar la declaración de la mujer con los testimonios, las pericias sobre los dispositivos electrónicos y el resto de la prueba incorporada al expediente para determinar cómo continúa su situación procesal.