Milei dio un discurso en homenaje a San Martín: “Hay algunos que quieren volver al pasado”

Javier Milei encabezó este lunes el acto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y aprovechó la escena para cuestionar al kirchnerismo. Rodeado de su Gabinete y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el Presidente realizó un ofrenda florear y leyó un discurso en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

“Hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos”, dijo Milei en su discurso que duró unos diez minutos, y completó: “Si bien la mayoría se empobreció con el modelo anterior, una mínima minoría se benefició enormemente”.

Javier Milei en el acto por el paso a la inmortalidad del Gral. San Martín: "Hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos. Porque si bien la mayoría se empobreció con el modelo anterior, una enorme minoría se benefició enormemente". https://t.co/yfHf9k5djj pic.twitter.com/6lwi5F3gE7 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 17, 2026

Milei también conectó el legado de San Martín con su gestión libertaria: “La gesta sanmartiniana es una fuente de inspiración para todo mi gobierno”, dijo el mandatario, y agregó: “Los enemigos de la libertad existen y no descansan”.

Javier Milei encabeza el acto por San Martín: "Vamos a dar la batalla por la libertad donde sea necesario, sin importar el costo". https://t.co/yfHf9k5djj pic.twitter.com/HOoGf8Yhpi — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 17, 2026

“Hoy tenemos que tener la libertad entre ceja y ceja”, señaló el Presidente, y apuntó a a que “hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tanto externos como internos”. En ese sentido defendió el rearme de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. “Defender la libertad argentina es oponerse a los criminales”, afirmó.

“Los enemigos de la libertad existen y no descansan; nunca faltan quienes quieran romper el delicado tejido de la libertad, la libertad de la patria es un producto de un esfuerzo constante”, aseguró.

Milei intercambió con Jorge Macri en la plazoleta de Retiro un efusivo abrazo, en medio del acercamiento político que hay entre La Libertad Avanza y el PRO tras el diálogo telefónico de Karina Milei y Mauricio Macri, de cara a las elecciones presidenciales. El mandatario también saludó de a uno a sus ministros. La ceremonia luego continuó con la interpretación del himno nacional y con Milei y Macri entregando una ofrenda floral al munumento al prócer. Al finalizar el mandatario brindó un discurso en el que homenajeó a San Martín y lo vinculó con las políticas de su gobierno.

Fuente: TN