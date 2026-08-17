Boca, rumbo a Paraguay con tres bajas y un debut entre los convocados

Culminada la última práctica en el predio de Ezeiza, Boca publicó la lista de jugadores convocados que este martes al mediodía emprendieron rumbo a Paraguay con el objetivo de cerrar la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta. ¿Cuáles son las novedades principales? Se confirmaron las bajas de Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino, así también como la primera aparición de Enner Valencia.

Los tres lesionados ante Platense, todos con problemas musculares de diferente índole, no forman parte de la delegación para la revancha de este martes -tras el 3-1 en la ida-. ¿Quiénes ingresaron en la nómina en su lugar? El juvenil Facundo Herrera, Williams Alarcón y Milton Giménez, además del mencionado flamante refuerzo, quien podría hacer su debut.

Sin embargo, las caras nuevas entre los convocados de Boca no serán los encargados de saltar a la cancha frente a Recoleta en el once titular. Dylan Gorosito y Ayrton Costa tomarán la posta en la defensa por los dos soldados caídos en Vicente López.

La gran incógnita por estas horas pasa por el reemplazante de Paredes. Si Rodolfo Arruabarrena decide ir pieza por pieza, podrían ingresar Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech. Sin embargo, si opta por modificar el esquema y darle más vértigo al frente de ataque, jugaría Miguel Merentiel y se mantendría Sebastián Villa en el equipo.

El cuerpo técnico de Boca deberá realizar al menos esos tres cambios obligados en el once, aunque no hay que descartar algún retoque más por cuestiones físicas ante la cercanía de los partidos del Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

Por su parte, todo indica que Valencia esperará por su ansiado debut en el banco de suplentes. Pese a que fue convocado por primera vez, la idea del Vasco es seguir llevándolo de a poco, tal como quedó demostrado al no apresurar su estreno pese a las necesidades que se le presentaron en el centro del ataque ante la falta de variantes.

El probable equipo de Boca contra Recoleta

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

Fuente: TyC Sports