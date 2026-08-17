La Liga del Sur cierra la tercera fecha este lunes feriado con dos partidos

La pelota seguirá rodando este lunes en la Liga del Sur, que aprovechará el feriado para bajar el telón de la tercera fecha del Clausura con dos encuentros: uno correspondiente a la máxima categoría y otro por la Primera B. Los dos comenzarán a las 15.30.

Por la Primera A, Villa Mitre recibirá a Huracán en El Fortín de Maipú y Necochea, en un duelo entre dos equipos que todavía no pudieron ganar en este segundo certamen de la temporada. Leopoldo Gorosito será el encargado de impartir justicia.

El Tricolor llega con apenas un punto: sufrió una dura derrota por 6-1 frente a Liniers en el debut y luego igualó sin goles contra La Armonía. El Globo, campeón del Apertura, tampoco consiguió triunfos, aunque permanece invicto tras empatar 0-0 ante Libertad y Sporting.

Antes del cierre de la jornada, San Francisco lidera el Clausura con 7 puntos, seguido por Sporting con 5 y Liniers y La Armonía con 4. Huracán tiene 2 unidades y Villa Mitre cierra las posiciones con una. En la tabla acumulada, en cambio, el conjunto de Ingeniero White continúa arriba con 28.

También habrá acción en el Promocional. Dublin enfrentará a Sansinena desde las 15.30 en el Manuel Manzano, cancha de Libertad, con arbitraje de Ariel Turcuman. El equipo de Bruno Paolella buscará sumar sus primeros puntos luego de perder ante Rosario y Pacífico de Cabildo.

Sansinena, por su parte, llega con 4 unidades después de empatar 1-1 con Pacífico de Cabildo y vencer 2-0 a Comercial. Una victoria le permitiría alcanzar en lo más alto a Olimpo y Pacífico de Cabildo, que tienen 7 puntos, mientras que Rosario suma 5 y Tiro Federal 4.