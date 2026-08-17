Moria cumplió 80 y recibió una lluvia de saludos: el especial mensaje de Georgina Barbarossa

Moria Casán cumplió 80 años este domingo y las redes sociales se transformaron en una verdadera catarata de saludos para una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Actores, conductores, compañeros y amigos aprovecharon la fecha para compartir imágenes y recuerdos junto a La One.

Una de las fotos que subió Ángel de Brito. — Instagram

Entre las dedicatorias que más llamaron la atención apareció la de Georgina Barbarossa, especialmente por la historia que existe entre ambas. Después de permanecer distanciadas durante más de 26 años, las artistas se reconciliaron este año y volvieron a mostrarse juntas públicamente.

La felicitación de Georgina para Moria. — Instagram

“Feliz cumpleaños. Qué lindo, ahora sí poder celebrar juntas en este año tan importante”, expresó Georgina en su mensaje, una frase que rápidamente tuvo repercusión por el reciente acercamiento entre las dos históricas figuras de la televisión.

El saludo de Zeta. — Instagram

Otra de las que se mostró especialmente afectuosa fue Vicky Xipolitakis, quien destacó los años de amistad y definió a Moria como una persona “eterna” e “irrepetible”. Además, agradeció el apoyo, los consejos y la confianza que recibió de ella a lo largo de su relación.

El mensaje de Galo. — Instagram

También hubo mensajes de Nora Cárpena, que recordó las innumerables horas compartidas en camarines; Ángel de Brito, quien repasó sus años juntos en televisión; y Leticia Brédice, que destacó la generosidad y creatividad de la cumpleañera. Cecilia Milone, María Fernanda Callejón, Belén Francese y otras figuras del ambiente se sumaron a los homenajes.

La foto que subió Belén con Moria Casán. — Instagram

El cumpleaños encontró además a Moria atravesando un momento particular de su carrera. Apenas dos días antes, el 14 de agosto, Netflix estrenó “Moria”, la serie inspirada en su vida, en la que Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth la interpretan en diferentes etapas de su historia.

Las palabras de Vicky para Moria. — Instagram

A los 80 años y después de más de cinco décadas en los escenarios, la televisión y el cine, Moria volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una celebración que reunió mensajes de distintas generaciones del mundo del espectáculo.