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El Gobierno inicia los preparativos para la visita del papa León XIV en noviembre
El Sumo Pontífice estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. Karina Milei encabezará este martes la primera reunión de coordinación en Casa Rosada.
El Gobierno nacional comenzará formalmente este martes con los preparativos para recibir al papa León XIV, cuya visita a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Perú.
La primera reunión organizativa se realizará desde las 17 en Casa Rosada y estará encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Participarán integrantes del Gabinete nacional, principalmente funcionarios vinculados al área de Seguridad, representantes del Gobierno porteño y autoridades de la Iglesia Católica.
Si bien todavía resta conocer la agenda definitiva, el itinerario previsto contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Entre los puntos destacados aparece una visita a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros religiosos del país.
La llegada de León XIV tendrá además un fuerte peso histórico: será la primera visita de un papa a la Argentina en casi cuatro décadas. La última había sido la de Juan Pablo II en 1987.
El presidente Javier Milei había celebrado días atrás la confirmación del viaje apostólico, luego de la invitación formal que el Gobierno argentino le había realizado al Pontífice a comienzos de este año. Ahora comenzará la etapa más fuerte de organización para recibirlo.
Desde Cancillería anticiparon que uno de los principales desafíos estará puesto en el despliegue logístico y de seguridad que acompañará cada una de las actividades. Para eso será necesaria una coordinación conjunta entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las autoridades bonaerenses de cara a una visita que se espera que movilice a miles de fieles.
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