A 176 años de su muerte, Bahía Blanca rindió homenaje al General San Martín

Bahía Blanca conmemoró este lunes el 176° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín con un acto oficial realizado en el Monumento al Libertador, ubicado en el Parque de Mayo. La ceremonia incluyó discursos, ofrendas florales y la participación de autoridades civiles, militares y representantes de instituciones de la ciudad.

El homenaje comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno a Bahía Blanca, interpretados por la Banda del Batallón de Comunicaciones 181.

La primera oradora fue Marta Ramírez, integrante de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Bahía Blanca, quien destacó el “esfuerzo honesto en aras de grandes ideales” que caracterizó al Libertador.

“Su generosidad siempre se destacó: desde que llegó a América, San Martín no dudó en donar la mitad de su sueldo como comandante de Granaderos. Con vestimenta escasa y sencilla, huyó de los homenajes después de cada éxito militar y no aceptó regalos ni homenajes porque decía que no estamos en tiempos de tantos lujos”, expresó.

En representación del Municipio, el concejal Álvaro Díaz transmitió el saludo del intendente Federico Susbielles y destacó la tarea de las organizaciones que trabajan para preservar la memoria histórica, entre ellas la Asociación Cultural Sanmartiniana.

Durante su intervención, Díaz repasó distintos momentos de la trayectoria política y militar de San Martín, entre ellos la Batalla de San Lorenzo y su desempeño como gobernador de Cuyo. También destacó la presencia de los Granaderos en la ceremonia y sostuvo que representan “parte de nuestra historia viva”.

El concejal recordó que, luego de su formación y participación militar en Europa, San Martín regresó al país influenciado por las ideas vinculadas con la libertad de los pueblos y aportó su experiencia y capacidad estratégica al proceso independentista.

Además, se refirió a su gestión en Cuyo y señaló que, para preparar el cruce de los Andes, organizó el territorio, promovió la producción de alimentos e impulsó talleres destinados a la fabricación de armas y uniformes.

Díaz también destacó la presencia conjunta de veteranos de la Guerra de Malvinas y Granaderos y vinculó esa participación con la preservación de la memoria y el reconocimiento de quienes formaron parte de distintos momentos de la historia argentina.

Por su parte, el general de Brigada Eduardo Maldonado centró su discurso en la figura de San Martín como principal referente del Ejército Argentino y remarcó el concepto de “trascendencia” para definir su legado.

“San Martín fue un militar que trascendió, un argentino que trascendió”, manifestó Maldonado, quien agregó que el Libertador dejó enseñanzas que excedieron el ámbito estrictamente militar.

“Cuando uno habla de huellas puede pensar que son cosas que quedaron de algo que desapareció, pero también puede pensar que son marcas a las cuales uno puede seguir y orientarse hacia el camino correcto”, expresó.

Del acto participaron funcionarios del gabinete municipal, concejales, consejeros escolares, autoridades consulares, militares y representantes de las fuerzas de seguridad. También estuvieron presentes integrantes de la comunidad educativa y religiosa, representantes de colectividades extranjeras, veteranos de la Guerra de Malvinas y vecinos.

Las invocaciones religiosas estuvieron a cargo de Adrián Martínez, de la Iglesia Católica; Jorge Bonpempi, de la Iglesia Anglicana; y Martín Levin, de la Asociación Israelita.

El homenaje finalizó con la colocación de ofrendas florales al pie del Monumento al Libertador y la interpretación del Himno a San Martín y la Marcha de San Lorenzo por parte de la Banda del Batallón de Comunicaciones 181.