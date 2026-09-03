Homenajearán a Karina Zukerman a 10 años de su fallecimiento

Al cumplirse diez años de su fallecimiento, Karina Zukerman volverá a ser homenajeada en Bahía a través de una muestra que repasará su obra y su legado. La iniciativa fue declarada de interés municipal y, además, la artista plástica será reconocida post mortem como personalidad destacada de la cultura.

Zukerman nació en Bahía Blanca el 15 de abril de 1970 y desarrolló una trayectoria artística y social marcada por la superación y el compromiso. Nació con una deficiencia muscular que le impedía el movimiento en sus miembros inferiores y superiores, pero esa condición no fue un límite para su vocación: desde muy joven encontró en la pintura un modo de expresión y de construcción personal.

A los 18 años ingresó en la Asociación de Artistas Pintores con la Boca y con el Pie, espacio a través del cual realizó exposiciones individuales y colectivas, llevando su obra a distintos ámbitos. Su producción artística la convirtió en una referente, pero su tarea fue más allá del bastidor.

Karina también fue una activa militante de distintas organizaciones humanistas, desde donde impulsó el respeto y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En ese marco fundó la Asociación Integral Humanista de Personas con Discapacidad, promoviendo ferias regionales de artesanos y artistas, tanto discapacitados como no discapacitados, con el objetivo de generar inclusión y visibilidad.

Además, integró la Asociación Mundial Pintores con la Boca y el Pie, Mundo sin Guerras y sin Violencia y el Movimiento Humanista, siempre con una mirada puesta en la igualdad de oportunidades y la participación plena. Falleció en su ciudad natal el 19 de septiembre de 2016, a los 46 años, pero su historia continúa vigente no solo por su obra, sino también por la huella que dejó en la defensa de una ciudad más inclusiva.