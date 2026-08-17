Frases de José de San Martín: cuáles son verdaderas y cuáles nunca dijo

Cada 17 de agosto, las redes sociales se llenan de imágenes de José de San Martín acompañadas por frases sobre la patria, la política, la corrupción, la libertad y el poder. Algunas fueron efectivamente escritas por el Libertador y pueden rastrearse en cartas y documentos históricos. Otras, aunque se repiten desde hace años, no tienen respaldo documental.

En tiempos de redes sociales, una frase atribuida a un prócer puede convertirse rápidamente en una cita “histórica” simplemente porque aparece miles de veces junto a su retrato. Pero la cantidad de veces que se comparte no demuestra que haya sido pronunciada o escrita por esa persona.

Estas son algunas de las frases de San Martín que circulan con mayor frecuencia y qué se sabe sobre su origen.

“Será posible que la suerte de este país esté sujeta a una docena de malvados”

Es verdadera, San Martín escribió esa frase el 3 de octubre de 1816, en una carta dirigida a Pueyrredón. El documento fue publicado en la obra Documentos del archivo de Pueyrredón, editada por el Museo Mitre en 1912, y aparece en la página 250 del primer tomo. También figura en Historia de San Martín, de Bartolomé Mitre, publicada originalmente en 1887.

“La seguridad de los pueblos a mi mando es el más sagrado de mis deberes”

Esta frase es verdadera, aparece entre los pensamientos documentados de San Martín. Fue escrita en Mendoza el 26 de enero de 1815, cuando el general estaba al frente de la preparación del Ejército de los Andes.

El Instituto Nacional Sanmartiniano la incluye en su recopilación de 150 frases, elaborada a partir de documentación conservada en archivos históricos.

No se trata, por lo tanto, de una frase reconstruida posteriormente a partir de su pensamiento: existe una referencia documental que permite atribuírsela.

“La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”

Esta frase es falsa, se volvió especialmente viral en los últimos años y circuló acompañada por una imagen de San Martín. Incluso fue difundida públicamente por funcionarios y dirigentes políticos.

Pero no hay evidencia de que San Martín la haya pronunciado o escrito.

“Robar es un delito, pero arruinar el país es traicionar a la Patria”

Al igual que ocurre con la frase sobre la soberbia es falsa, el Instituto Nacional Sanmartiniano informó que no tiene registro de que haya sido pronunciada por San Martín. La incluyó expresamente entre las citas que circulan atribuidas al prócer pero que no aparecen en la documentación histórica consultada.

Que una frase resulte compatible con la imagen que tenemos de San Martín —o que parezca expresar una idea que él podría haber compartido— no alcanza para convertirla en una cita auténtica.

Fuente: Chequeado