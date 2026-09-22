Deportes
Con 5 puntos del bahiense Faggiano, Boca debutó con triunfo en la Intercontinental
El Xeneize derrotó 81-69 al Beijing Royal Fighters en China. El base surgido en Bahía Blanca aportó cinco unidades en el estreno del conjunto argentino.
Boca comenzó de la mejor manera su participación en la Copa Intercontinental FIBA al vencer este martes por 81 a 69 al Beijing Royal Fighters, en el Estadio Nacional de Beijing.
El encuentro tuvo presencia bahiense: Lucas Faggiano aportó 5 puntos para el conjunto dirigido por Nicolás Casalánguida, que dio un paso importante en la pelea por uno de los dos lugares disponibles para las semifinales. DeporTV ya había destacado al base como bahiense durante la preparación que Boca realizó en territorio chino.
El Xeneize se mostró superior durante buena parte del partido. Se quedó con el primer cuarto por 24-22 y marcó diferencias especialmente en el segundo período, que ganó 27-17 para irse al descanso largo con una ventaja de 51-35.
Beijing logró equilibrar el desarrollo después del entretiempo, pero Boca administró la diferencia y terminó asegurando una victoria clave por 12 puntos.
Los máximos anotadores del equipo argentino fueron Leonardo Lema y Francisco Cáffaro, ambos con 17 puntos. También tuvieron una participación importante José Vildoza y Kriss Helmanis, con 10 unidades cada uno, mientras que Michael Warren, Nicolás Stenta y Martín Cuello sumaron 8. Faggiano completó su aporte con los mencionados cinco tantos.
Boca integra el Grupo B junto al Beijing Royal Fighters y al NBA G League United. Los dos mejores de cada zona conseguirán el pasaje a las semifinales.
El próximo compromiso del conjunto argentino será el jueves 24 de septiembre, desde las 8.30 de nuestro país, frente al combinado de la NBA G League. Las semifinales se disputarán el sábado 26, mientras que la final está programada para el domingo 27.
Con información de DeporTV
Con 5 puntos del bahiense Faggiano, Boca debutó con triunfo en la Intercontinental
Wanda, Susana y una comparación polémica
Asensio duda en su estrategia defensista: en 48 horas ya le renunciaron dos abogados
Las seis propuestas de River a la AFA en el regreso del club al Comité Ejecutivo
Dibu Martínez habló de la despedida de Messi en la Selección: "Pensé que se había retirado"
Más Leídas
-
Destacada C5 horas ago
Advierten que Bahía estará 36 horas sin agua: cuándo será el corte de suministro
-
Uncategorized13 horas ago
Intensa búsqueda de un preso que escapó de la cárcel de Saavedra
-
Noticias B17 horas ago
Cuatro familias fueron evacuadas en Cerri
-
La región22 horas ago
Arranz: "El agua rompió algunas pasarelas, pero ya comenzó a bajar"
-
Espectáculos24 horas ago
Lussich sobre la visita de Milei: "Los bahienses tienen el agua al cuello y lo siguen votando"
-
Noticias B23 horas ago
El testimonio por el que se detuvo a Asensio: "Entraba desnudo cuando me duchaba y me besaba"
-
Noticias B23 horas ago
Misterio en la Fragata Libertad: una tripulante "desapareció" en vivo y el video se volvió viral
-
Noticias B13 horas ago
Detienen a un hombre acusado de balear a otro en la pierna