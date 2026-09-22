Con 5 puntos del bahiense Faggiano, Boca debutó con triunfo en la Intercontinental

Boca comenzó de la mejor manera su participación en la Copa Intercontinental FIBA al vencer este martes por 81 a 69 al Beijing Royal Fighters, en el Estadio Nacional de Beijing.

El encuentro tuvo presencia bahiense: Lucas Faggiano aportó 5 puntos para el conjunto dirigido por Nicolás Casalánguida, que dio un paso importante en la pelea por uno de los dos lugares disponibles para las semifinales. DeporTV ya había destacado al base como bahiense durante la preparación que Boca realizó en territorio chino.

El Xeneize se mostró superior durante buena parte del partido. Se quedó con el primer cuarto por 24-22 y marcó diferencias especialmente en el segundo período, que ganó 27-17 para irse al descanso largo con una ventaja de 51-35.

Beijing logró equilibrar el desarrollo después del entretiempo, pero Boca administró la diferencia y terminó asegurando una victoria clave por 12 puntos.

Los máximos anotadores del equipo argentino fueron Leonardo Lema y Francisco Cáffaro, ambos con 17 puntos. También tuvieron una participación importante José Vildoza y Kriss Helmanis, con 10 unidades cada uno, mientras que Michael Warren, Nicolás Stenta y Martín Cuello sumaron 8. Faggiano completó su aporte con los mencionados cinco tantos.

Boca integra el Grupo B junto al Beijing Royal Fighters y al NBA G League United. Los dos mejores de cada zona conseguirán el pasaje a las semifinales.

El próximo compromiso del conjunto argentino será el jueves 24 de septiembre, desde las 8.30 de nuestro país, frente al combinado de la NBA G League. Las semifinales se disputarán el sábado 26, mientras que la final está programada para el domingo 27.

Con información de DeporTV