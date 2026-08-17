El bahiense Lautaro Millán fue figura con un doblete en el triunfo de Independiente

El bahiense Lautaro Millán tuvo una actuación destacada este lunes al convertir dos goles en el triunfo de Independiente por 3 a 1 ante Lanús, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Liga Profesional.

Millán abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo y volvió a aparecer apenas comenzado el complemento. Al minuto de juego de la segunda mitad, convirtió el segundo tanto del conjunto de Avellaneda y completó su doblete.

🔥🇦🇷 GOLAZO DE LAUTARO MILLÁN PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE ANTE LANÚS. pic.twitter.com/W5vwn7HdCO — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 17, 2026

DOBLETE LAUTARO MILLÁN 🇦🇷 🇨🇱 ⚽ ⚽ pic.twitter.com/qpJS11ag71 — Chilenos por el Mundo 🌎🇨🇱⚽ (@Chilenosxmundo_) August 17, 2026

Lanús descontó cuatro minutos más tarde a través de Allan Wlk y buscó acercarse en el resultado, aunque no logró concretar las oportunidades generadas.

El marcador definitivo llegó en tiempo de descuento, cuando Maximiliano Gutiérrez convirtió el 3 a 1 para Independiente. Sobre el cierre también fue expulsado Ramiro Carrera en el conjunto visitante.

Con este resultado, Independiente se ubicó en el tercer puesto del Grupo A, mientras que Lanús quedó en la novena posición.

El próximo compromiso del Rojo será el sábado 22 de agosto, desde las 18.30, mientras que Lanús volverá a jugar el lunes 24, a partir de las 21.15.