Una bahiense se consagró campeona argentina de fisicoculturismo a los 61 años

La bahiense Sandra Bassi, de 61 años, se consagró campeona argentina en la categoría Bikini Máster durante un torneo de fisicoculturismo realizado en el City Center de Rosario. La atleta compitió en tres categorías y consiguió subir al podio en su primera experiencia competitiva.

Bassi lleva 13 años entrenando musculación e hipertrofia y decidió dar este año un nuevo paso al presentarse por primera vez en una competencia. El torneo se desarrolló del 14 al 16 de agosto en el City Center Rosario, mientras que su participación tuvo lugar el viernes 15. En diálogo con la redacción de La Brújula 24, contó cómo vivió la experiencia y el proceso de preparación: “Era como lo que me faltaba”.

Su principal resultado llegó en Bikini Máster, categoría en la que obtuvo el primer puesto y se consagró campeona argentina. Además, terminó segunda en True Novice, destinada a atletas que atraviesan sus primeras competencias.

La representante bahiense también participó del overall, instancia en la que compiten atletas de distintas divisiones, y consiguió el quinto puesto. De esta manera, cerró su participación con tres medallas.

Más allá de los resultados, Bassi destacó especialmente la preparación que atravesó para llegar al torneo. El proceso incluyó entrenamientos, cargas y una alimentación estrictamente planificada durante las semanas previas a la competencia.

Bassi además destacó el mensaje que busca transmitir a partir de su experiencia. “La edad no es un impedimento para cumplir un sueño, ni mucho menos para llevar una vida saludable”, sostuvo.

“Estoy muy feliz, pero no solo por eso, sino por todo el proceso que fue prepararme para ese torneo”, señaló. También explicó que debió organizar minuciosamente cada una de sus comidas y adaptarse a las exigencias de la preparación.

Bassi compite dentro de la NPC (National Physique Committee) y, después de más de una década dedicada al entrenamiento, concretó en Rosario su primera experiencia sobre un escenario competitivo.