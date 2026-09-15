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Villa Muñiz: robó una botella de whisky, escapó bebiéndola y terminó detenido
Ocurrió en el almacén abierto las 24 horas de Araucanos al 600. Tiene 39 años. Fue interceptado por la Policía en notorio estado de ebriedad
Un hombre de 39 años fue detenido este martes luego de intentar llevarse sin pagar una botella de whisky de un comercio ubicado en Araucanos 619, en Bahía Blanca.
El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona agresiva y lesionada en el lugar.
Al arribar al comercio "La Cloty 24 Hs", efectivos policiales entrevistaron a un empleado de 41 años, quien explicó que momentos antes un hombre había intentado sustraer una botella de whisky y escapar sin abonarla.
Según el parte oficial, una vez en la vía pública comenzó a consumir la bebida y a arrojar cajones de cerveza pertenecientes al local.
La Policía detuvo entonces a Esteban Martín Miguel Balbuena, de 39 años, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad y presentaba heridas previas en una de sus manos.
Durante el procedimiento fue secuestrada una botella de whisky Gloucester Blended de 750 mililitros, abierta y con aproximadamente tres cuartas partes de su contenido.
Además, se dio intervención a Fiscalización Municipal por una presunta infracción a la Ley 11.825, que regula el expendio de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. La causa fue caratulada como hurto en grado de tentativa y quedó a disposición de la UFIJ N°15.
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