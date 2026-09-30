El Tiempo
Se viene un jueves fresco, mayormente nublado y sin lluvias en Bahía Blanca
El cielo permanecerá cubierto durante buena parte de la jornada.
El jueves comenzará fresco en Bahía Blanca, con abundante nubosidad y temperaturas que se mantendrán moderadas durante toda la jornada, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Para la madrugada se esperan alrededor de 10°C, con cielo mayormente nublado y viento del sector sur de entre 13 y 22 km/h. Por la mañana la temperatura descenderá hasta los 7°C, con condiciones similares y sin lluvias.
Durante la tarde se llegará al punto más templado de la jornada, con 15°C, cielo mayormente nublado y viento del noroeste, también con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Hacia la noche habrá una leve disminución de la nubosidad, con cielo parcialmente nublado, unos 10°C y viento del noreste. No se prevén ráfagas significativas.
En Sierra de la Ventana, el jueves tendrá una mínima de 4°C y una máxima de 14°C, con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones. En Monte Hermoso, en tanto, las condiciones serán muy similares a las de Bahía Blanca: 7°C de mínima, 15°C de máxima, abundante nubosidad sin chances de lluvia.
Se viene un jueves fresco, mayormente nublado y sin lluvias en Bahía Blanca
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