Liga del Sur: Bella Vista derrotó a Liniers y Rosario venció a Pacífico

La Liga del Sur tuvo continuidad este domingo con dos partidos del Torneo Clausura y dejó victorias tanto en la Primera División A como en la B.

En la máxima categoría, Bella Vista derrotó 2 a 0 a Liniers en cancha del Chivo y se quedó con un triunfo importante en la recta final del certamen. El encuentro se mantuvo cerrado hasta bien entrado el complemento, cuando la visita logró quebrarlo.

A los 33 minutos del segundo tiempo, Agustín Nicolás Reule abrió el marcador para el Gallego y encaminó la victoria. Ya en tiempo agregado, Maximiliano Rubén Gandolfo apareció para sentenciar el 2-0 definitivo.

Por la Primera División B, en tanto, Rosario Puerto Belgrano venció 1 a 0 a Pacífico de Bahía Blanca en el estadio Adolfo Pirola.

El único gol de la tarde llegó temprano. A los 16 minutos, Matías Otero Ferrer marcó para el conjunto puntaltense, que luego logró sostener la diferencia hasta el final.

Cabe recordar que la fecha comenzó el viernes con el triunfazo de Huracán ante Sporting. Y el sábado siguió con la igualdad entre San Francisco y Libertad; el gran triunfo de Tiro Federal ante Olimpo, de Comercial ante Sansinena y de Dublin ante Pacífico de Cabildo.

El cierre de la programación quedará para mañana lunes, también desde las 15:30, cuando Villa Mitre reciba a La Armonía en El Fortín. El árbitro designado para ese encuentro será Leopoldo Gorosito.