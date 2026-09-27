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Domingo de Liga del Sur: Liniers-Bella Vista y Pacífico-Rosario salen a escena
El Clausura tendrá dos partidos esta tarde y la fecha se cerrará mañana con Villa Mitre-La Armonía.
La Liga del Sur continuará este domingo con dos partidos correspondientes al Torneo Clausura, luego de la actividad desarrollada entre viernes y sábado.
Desde las 15:30, por la Primera División A, Liniers recibirá a Bella Vista en un cruce importante para la recta final del certamen. El encuentro se jugará en cancha del Chivo y tendrá como árbitro a Daniel Méndez.
A la misma hora, pero por la Primera División B, Pacífico de Bahía Blanca será local ante Rosario Puerto Belgrano, en el Adolfo Pirola. El partido se disputará a puertas cerradas y contará con arbitraje de Javier Tamaro.
La fecha había comenzado el viernes con el triunfazo de Huracán ante Sporting.
Y el sábado con la igualdad entre San Francisco y Libertad; el gran triunfo de Tiro Federal ante Olimpo, de Comercial ante Sansinena y de Dublin ante Pacífico de Cabildo.
El cierre de la programación quedará para mañana lunes, también desde las 15:30, cuando Villa Mitre reciba a La Armonía en El Fortín. El árbitro designado para ese encuentro será Leopoldo Gorosito.
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