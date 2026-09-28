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Villa Mitre ganó y sigue arriba en el Clausura femenino de la Liga del Sur
El Tricolor venció a Sporting por 2 a 0 en la Primera A. También hubo actividad completa en la B, con triunfos de Liniers, Estrella de Oro y SPIQPYA.
Se disputó la 10ª fecha del Torneo Clausura femenino de la Liga del Sur, con actividad en la Primera División A y una nueva jornada correspondiente a la Primera B.
En la máxima categoría, Villa Mitre volvió a sumar fuerte al derrotar a Sporting por 2 a 0, con goles de Renata Trech y Camila Aliata.
También ganó Libertad, que superó por 1 a 0 a La Armonía gracias al tanto de Teresita Mella.
En otro de los partidos, Bella Vista y AEC igualaron 1 a 1. Mahia Romero marcó para las Gallegas, mientras que Julieta Paz convirtió para el elenco de la Corporación.
La goleada de la jornada fue de Tiro Federal, que venció 5 a 1 a STMBB. Los tantos del conjunto aurivioleta fueron de Valeria Navarrete —en dos oportunidades—, Luján Díaz —también por duplicado— y Stefanía Sueyro. Para las municipales descontó Abril Sáenz.
En la Primera B, Liniers derrotó como visitante a Rosario Puerto Belgrano por 3 a 1. Paz Cutrin, con dos goles, e Iara Schwab marcaron para las Chivas, mientras que Celeste Medina anotó para el local.
Además, Olimpo y San Francisco empataron 2 a 2. Sofía Cáceres hizo los dos goles aurinegros, mientras que Ariana Adassus y Morena Barzola convirtieron para San Francisco.
Por su parte, Estrella de Oro le ganó 2 a 0 a Pacífico de Cabildo, con goles de Mariana González y Natalia Ríos.
La fecha se completó con una contundente victoria de SPIQPYA, que goleó 5 a 0 a Huracán. Nicole Montenegro fue la figura con tres tantos, mientras que Renata Segovia y Morena Varela completaron el marcador.
En esta jornada quedó libre Sansinena.
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