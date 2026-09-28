Villa Mitre ganó y sigue arriba en el Clausura femenino de la Liga del Sur

Se disputó la 10ª fecha del Torneo Clausura femenino de la Liga del Sur, con actividad en la Primera División A y una nueva jornada correspondiente a la Primera B.

En la máxima categoría, Villa Mitre volvió a sumar fuerte al derrotar a Sporting por 2 a 0, con goles de Renata Trech y Camila Aliata.

También ganó Libertad, que superó por 1 a 0 a La Armonía gracias al tanto de Teresita Mella.

En otro de los partidos, Bella Vista y AEC igualaron 1 a 1. Mahia Romero marcó para las Gallegas, mientras que Julieta Paz convirtió para el elenco de la Corporación.

La goleada de la jornada fue de Tiro Federal, que venció 5 a 1 a STMBB. Los tantos del conjunto aurivioleta fueron de Valeria Navarrete —en dos oportunidades—, Luján Díaz —también por duplicado— y Stefanía Sueyro. Para las municipales descontó Abril Sáenz.

En la Primera B, Liniers derrotó como visitante a Rosario Puerto Belgrano por 3 a 1. Paz Cutrin, con dos goles, e Iara Schwab marcaron para las Chivas, mientras que Celeste Medina anotó para el local.

Además, Olimpo y San Francisco empataron 2 a 2. Sofía Cáceres hizo los dos goles aurinegros, mientras que Ariana Adassus y Morena Barzola convirtieron para San Francisco.

Por su parte, Estrella de Oro le ganó 2 a 0 a Pacífico de Cabildo, con goles de Mariana González y Natalia Ríos.

La fecha se completó con una contundente victoria de SPIQPYA, que goleó 5 a 0 a Huracán. Nicole Montenegro fue la figura con tres tantos, mientras que Renata Segovia y Morena Varela completaron el marcador.

En esta jornada quedó libre Sansinena.