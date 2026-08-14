El Tiempo
Fin de semana con lluvias en Bahía Blanca: cuándo mejorará el tiempo
El sábado tendrá precipitaciones principalmente durante la tarde y la noche, mientras que el domingo las condiciones comenzarán a mejorar.
Bahía Blanca tendrá un fin de semana con tiempo inestable, lluvias y cielo mayormente cubierto durante el sábado, aunque las condiciones mejorarán progresivamente el domingo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para este sábado se espera una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 15°C. La madrugada estará nublada y sin precipitaciones, mientras que durante la mañana existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias aisladas.
La mayor inestabilidad se concentrará durante la tarde, cuando la posibilidad de precipitaciones aumentará al 70%-100%. Para la noche, la probabilidad se ubicará entre el 40% y el 70%.
El viento soplará inicialmente del noreste y luego rotará al noroeste. Durante la tarde volverá a ingresar desde el noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.
El domingo comenzará todavía con lluvias aisladas durante la madrugada, con una probabilidad del 40% al 70%, mientras que por la mañana podrían registrarse algunas lloviznas. La mínima será de 8°C y la máxima llegará a 16°C.
A partir de la tarde dejarían de registrarse precipitaciones y el cielo permanecerá parcialmente nublado. Hacia la noche aumentará el viento del sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.
En Monte Hermoso se prevé un panorama similar, con lluvias durante buena parte del sábado, una mínima de 8°C y una máxima de 15°C, mientras que el domingo mejorará desde la tarde y la temperatura alcanzará los 16°C, aunque por la noche también podrían registrarse ráfagas de hasta 59 km/h.
En Sierra de la Ventana, el sábado tendrá una mínima de 8°C y una máxima de 13°C, con lluvias principalmente desde la mañana, mientras que el domingo llegará a 14°C y las precipitaciones quedarán concentradas entre la madrugada y las primeras horas del día.
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