Boca visita a Platense y concentra la atención del sábado en el Torneo Clausura

Boca visitará este sábado a Platense desde las 21.15, en uno de los principales encuentros de la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera División. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará sumar su segundo triunfo en el campeonato y acercarse a los primeros lugares de la Zona A.

El Xeneize llega con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota. En su última presentación por el torneo igualó 1-1 frente al líder Vélez, mientras que el martes derrotó 3-1 a Deportivo Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El compromiso ante Platense se disputará en Vicente López y tendrá un condimento particular: el Calamar es dirigido por Martín Palermo, uno de los máximos referentes de la historia de Boca. Además, el Xeneize contará con el acompañamiento de cerca de 6.000 hinchas visitantes.

Arruabarrena analiza realizar algunas modificaciones debido a la seguidilla de partidos y teniendo en cuenta que el próximo martes Boca afrontará en Paraguay la revancha ante Recoleta. Entre los futbolistas que podrían tener descanso aparecen Miguel Merentiel, Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano y Leandro Paredes.

Una posible formación sería con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

La actividad de este sábado comenzará a las 14.30 con dos encuentros en simultáneo. Aldosivi recibirá a Tigre por la Zona B, mientras que San Lorenzo será local ante Unión por la Zona A.

A las 16.45, Estudiantes y Gimnasia protagonizarán una nueva edición del clásico de La Plata en un duelo interzonal.

Más tarde, desde las 19, Newell's recibirá a Deportivo Riestra por la Zona A y Belgrano enfrentará en Córdoba a Independiente Rivadavia de Mendoza por la Zona B.

El cierre de la jornada llegará a las 21.15 con Platense-Boca, antes de que la quinta fecha continúe el domingo con otros cuatro partidos, entre ellos River-Argentinos Juniors.