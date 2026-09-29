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La Liga del Sur ya mira la fecha 10: los partidos y las posiciones
Después del cierre de la novena jornada, el Clausura entra en una etapa clave tanto en el Oficial como en el Promocional.
La Liga del Sur empieza a transitar la recta final del Torneo Clausura y la próxima fecha promete partidos importantes en las dos categorías.
En la Primera División A, el líder Huracán tendrá un duelo fuerte ante Villa Mitre, en un cruce que puede mover la parte alta del campeonato. El Globo llega primero con 15 puntos, mientras que el Tricolor suma 11 y buscará meterse de lleno en la pelea.
Otro de los partidos destacados será San Francisco-Sporting. El Santo marcha segundo en el Clausura con 14 unidades, apenas una por debajo de Huracán, mientras que el rojinegro necesita sumar en la acumulada, donde aparece último con 24 puntos.
La fecha también tendrá los encuentros Bella Vista-Libertad y La Armonía-Liniers. En la tabla general, esos cruces también tienen peso propio: Libertad y La Armonía están con 26 puntos, mientras que Liniers suma 31 y Bella Vista se mantiene segundo con 36.
En el Clausura de la A, la tabla quedó con Huracán arriba con 15 puntos, seguido por San Francisco con 14. Luego aparecen La Armonía con 12, y Bella Vista, Sporting y Villa Mitre con 11. Más atrás están Liniers y Libertad, ambos con 8.
En la Primera División B, el puntero Rosario Puerto Belgrano recibirá a Tiro Federal, en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Rosario lidera el Clausura con 19 puntos, mientras que Tiro suma 15 y buscará acortar distancia.
Además, Olimpo, escolta con 18 unidades, será local ante Comercial, que también llega con 15. La programación se completará con Sansinena-Dublin y Pacífico de Cabildo-Pacífico de Bahía Blanca.
En la tabla del Clausura de la B, Rosario manda con 19 puntos, seguido por Olimpo con 18. Más atrás aparecen Tiro Federal y Comercial con 15, Pacífico de Cabildo con 9, Pacífico BB con 8, Sansinena con 7 y Dublin con 4.
La próxima fecha
Primera División A
- Bella Vista-Libertad.
- Huracán-Villa Mitre.
- San Francisco-Sporting.
- La Armonía-Liniers.
Primera División B
- Sansinena-Dublin.
- Rosario-Tiro Federal.
- Pacífico de Cabildo-Pacífico de Bahía.
- Olimpo-Comercial.
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