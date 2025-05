Kicillof lanzó su espacio político: "La receta de Milei es dólar planchado y salario destrozado"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei por el estado de la economía. El mandatario provincial dijo que la receta para la baja de la inflación es "dólar planchado y salario destrozado". Y le reclamó al Presidente que "en vez de lamerle las botas a Trump, escuche cómo defiende el trabajo".

El mandatario provincial cerró un plenario que fue el lanzamiento de su espacio Movimiento Derecho al Futuro en La Plata. El inicio de su discurso en Los Hornos, partido de La Plata, estuvo dedicado a Milei.

"Esto no es un modelo nuevo, novedoso, original. No es liberal libertario ni anarcocapitalista. El modelo de Milei es la continuidad de Martínez de Hoz, de Cavallo, de la política de Macri", sostuvo Kicillof.

"El Movimiento Derecho al Futuro nace hoy como una forma de organizarnos, de escucharnos y de volver a conectar con las necesidades de nuestra gente: las discusiones no son por un lugar en las listas, sino por un lugar en la historia”, afirmó Axel Kicillof al encabezar el acto.

“No tenemos ninguna duda de que nuestro único adversario es Javier Milei: lo que debemos hacer es acompañar y hablarle a nuestro pueblo, no a los dirigentes”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Tenemos la misión de ir a buscar a los decepcionados y pensar cómo convencerlos y acercarlos. Esta tarea empieza hoy mismo para sumar a todos y todas”.

Cuestionó el relato del Gobierno de Milei y de "sus acólitos" sobre la baja de la inflación. "Eso tiene dos explicaciones: dólar planchado, salario destrozado", comentó antes de tildar al Gobierno como "antifederal, contra las provincias". Más tarde recordó al papa Francisco. "No hay democracia con hambre, no hay desarrollo con pobreza y menos justicia con inequidad. Por eso no lo quería el Papa a Milei y por eso nosotros lo extrañamos tanto", añadió.

El evento había comenzado al mediodía con talleres sobre economía y finanzas; producción y trabajo; obra pública y hábitat; educación pública; salud y ambiente; comunidad, territorio, jubilados y niñez; seguridad y justicia; ciencia, tecnología y universidades; cultura y deportes; y, finalmente, mujeres, diversidades y juventud.

