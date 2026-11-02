Paro en aeropuertos de todo el país: preocupación por los vuelos en la previa a la visita del Papa

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro para este viernes 6 de noviembre en 27 aeropuertos del país, una medida que podría provocar demoras y cancelaciones a apenas 48 horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina.

La protesta se extenderá durante toda la jornada y reducirá la actividad en pistas y torres de control a un esquema mínimo. El gremio informó que únicamente estarán garantizados los vuelos sanitarios, los traslados humanitarios y de órganos, y las operaciones oficiales.

La medida fue convocada en rechazo al desfinanciamiento de la aviación civil y a la falta de presupuesto para sostener la seguridad operacional. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, responsabilizó al Gobierno por las posibles consecuencias: “Cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad de la gestión de Javier Milei”.

Desde el sindicato advirtieron que el conflicto puede afectar especialmente las conexiones con el interior del país y complicar el movimiento de pasajeros en la antesala de la visita papal, cuando se espera una fuerte circulación de fieles.

Aguiar aseguró que la situación presupuestaria ya impacta en el funcionamiento cotidiano del sistema. “El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros”, sostuvo.

Además del reclamo salarial, ATE cuestionó el destino de los fondos específicos que genera la actividad aeronáutica. Según el gremio, no se conoce el uso del 90% de los $220.000 millones anuales recaudados en concepto de tasas aéreas.

“¿A dónde fue a parar esa plata? Debería usarse para fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos”, planteó Aguiar.

El sindicato también alertó que en varias provincias la infraestructura técnica funciona al límite y advirtió que una profundización del conflicto podría dejar aisladas a distintas ciudades del interior. Por ahora, el paro del viernes aparece como el principal foco de preocupación para las aerolíneas y los pasajeros que tienen previsto viajar durante uno de los fines de semana de mayor movimiento esperado por la llegada del pontífice.

Recomiendan consultar el estado de cada vuelo antes de viajar.