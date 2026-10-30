Destacada A
Milei envió al Senado el pliego de Juan Pablo Fernández para ser juez federal
La designación del actual fiscal general de Bahía Blanca deberá contar con el acuerdo de la Cámara alta.
El Gobierno nacional envió en las últimas horas al Senado de la Nación el pliego del fiscal general del Departamento Judicial Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, para que sea designado juez del Tribunal Oral Federal de Juicio de la ciudad.
La solicitud lleva las firmas del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y representa un nuevo avance en la posibilidad de que el funcionario deje su actual cargo en la Justicia bonaerense para incorporarse al fuero federal.
Fernández se desempeña como fiscal general departamental desde 2003 y cuenta con una extensa trayectoria en el Poder Judicial provincial. Desde esa función tiene a su cargo la conducción y coordinación de las fiscalías que intervienen en las investigaciones penales de Bahía Blanca y los demás distritos que integran el departamento judicial.
No es la primera vez que su nombre llega al Senado para ocupar ese puesto. En mayo de 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández, el Poder Ejecutivo había elevado su candidatura para integrar el Tribunal Oral Federal bahiense.
Incluso, en octubre de aquel año participó de una audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado, donde expuso sobre su trayectoria y las dificultades que enfrentaba el tribunal local por la falta de magistrados titulares.
Sin embargo, la designación no se concretó y, tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el nuevo Gobierno retiró una serie de pliegos judiciales pendientes de tratamiento, entre ellos el de Fernández.
Ahora, con una nueva presentación del Poder Ejecutivo, el fiscal general vuelve a quedar en condiciones de avanzar hacia el cargo federal, aunque todavía deberá superar el procedimiento parlamentario correspondiente.
La eventual designación también tendrá consecuencias en la estructura del Ministerio Público Fiscal bonaerense. Después de más de dos décadas al frente de la Fiscalía General, la salida de Fernández abriría una vacante en uno de los cargos más importantes de la Justicia provincial en Bahía Blanca.
Por el momento, no se conoce quién podría ocupar su lugar en caso de que finalmente se concrete el nombramiento. Esa definición dependerá de las autoridades competentes de la provincia de Buenos Aires.
Mientras tanto, el futuro del actual jefe de los fiscales bahienses quedará sujeto a la decisión del Senado y a la posterior formalización de su designación por parte del Poder Ejecutivo nacional.
Milei envió al Senado el pliego de Juan Pablo Fernández para ser juez federal
Relación rota: la AFA suspendió la conferencia previa al Superclásico tras la negativa de River
Maradona cumpliría 66 años: el recuerdo imborrable del "D10S" que cambió la historia del fútbol
Grupo Dietrich inauguró en Bahía su primer concesionario exclusivo de camiones y buses Volkswagen
Liga de Plata: arrancan las semifinales y La Falda se juega la permanencia
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Video exclusivo: así fue el ataque al sindicalista baleado en la puerta de su casa
-
Noticias B22 horas ago
Apoyo Habitacional: ya se anotaron cinco mil personas en los primeros dos días
-
Destacada B2 horas ago
Detienen en Ingeniero White al acusado de balear al sindicalista
-
Noticias B20 horas ago
Murió Carlos Rinke, héroe de Malvinas y leyenda del histórico ataque al buque HMS Coventry
-
Noticias A19 horas ago
Pedófilo de las cámaras ocultas: uno a uno, los hechos imputados
-
Noticias B19 horas ago
Jubilados de Anses: el Gobierno oficializó el bono de hasta $70.000 para noviembre
-
Noticias B17 horas ago
Habló el gremialista baleado: "No sé por qué me dispararon"
-
Noticias B15 horas ago
Confirman que murió el argentino Agustín Randazzo en el accidente de trenes en España