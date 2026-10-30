Milei envió al Senado el pliego de Juan Pablo Fernández para ser juez federal

El Gobierno nacional envió en las últimas horas al Senado de la Nación el pliego del fiscal general del Departamento Judicial Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, para que sea designado juez del Tribunal Oral Federal de Juicio de la ciudad.

La solicitud lleva las firmas del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y representa un nuevo avance en la posibilidad de que el funcionario deje su actual cargo en la Justicia bonaerense para incorporarse al fuero federal.

Fernández se desempeña como fiscal general departamental desde 2003 y cuenta con una extensa trayectoria en el Poder Judicial provincial. Desde esa función tiene a su cargo la conducción y coordinación de las fiscalías que intervienen en las investigaciones penales de Bahía Blanca y los demás distritos que integran el departamento judicial.

No es la primera vez que su nombre llega al Senado para ocupar ese puesto. En mayo de 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández, el Poder Ejecutivo había elevado su candidatura para integrar el Tribunal Oral Federal bahiense.

Incluso, en octubre de aquel año participó de una audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado, donde expuso sobre su trayectoria y las dificultades que enfrentaba el tribunal local por la falta de magistrados titulares.

Sin embargo, la designación no se concretó y, tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el nuevo Gobierno retiró una serie de pliegos judiciales pendientes de tratamiento, entre ellos el de Fernández.

Ahora, con una nueva presentación del Poder Ejecutivo, el fiscal general vuelve a quedar en condiciones de avanzar hacia el cargo federal, aunque todavía deberá superar el procedimiento parlamentario correspondiente.

La eventual designación también tendrá consecuencias en la estructura del Ministerio Público Fiscal bonaerense. Después de más de dos décadas al frente de la Fiscalía General, la salida de Fernández abriría una vacante en uno de los cargos más importantes de la Justicia provincial en Bahía Blanca.

Por el momento, no se conoce quién podría ocupar su lugar en caso de que finalmente se concrete el nombramiento. Esa definición dependerá de las autoridades competentes de la provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, el futuro del actual jefe de los fiscales bahienses quedará sujeto a la decisión del Senado y a la posterior formalización de su designación por parte del Poder Ejecutivo nacional.