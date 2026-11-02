Jornada solidaria: el Gran Día de McDonald’s vuelve el 13 de noviembre

McDonald’s realizará el próximo viernes 13 de noviembre una nueva edición del Gran Día, la jornada solidaria durante la cual el 100% de lo recaudado por la venta de Big Mac en todo el país será destinado a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos.

La iniciativa podrá acompañarse tanto mediante compras presenciales como a través de la aplicación de McDonald’s, AutoMac y las plataformas de delivery. Durante la edición de 2025 se vendieron más de 135 mil Big Mac y para este año el objetivo es superar las 140 mil unidades.

Julieta Cortijo, directora ejecutiva de Casa Ronald McDonald Argentina, explicó en el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24 que la fecha se convirtió con el paso de los años en una de las principales acciones solidarias de la organización y destacó el trabajo que se hace en la sede que tiene en Bahía Blanca.

"Es un clásico que esperamos todos. Siempre se hace en noviembre, un viernes, y esperamos desde las organizaciones con mucha expectativa, con mucha ilusión. Es muy lindo ver cómo los más de 230 locales que tiene McDonald's en el país se ponen la camiseta de estas dos grandes causas para vender Big Mac y hacer un cambio real", expresó.

Además, antes de la jornada central, los locales ofrecen corazones solidarios a $1.000, cuyo aporte también se incorporará a la recaudación destinada a ambas organizaciones. La campaña continuará hasta el 12 de noviembre.

Parte de los fondos permitirá sostener los programas de prevención, cuidado y acompañamiento de Casa Ronald, que trabaja junto a hospitales de referencia para recibir a familias cuyos hijos atraviesan tratamientos médicos de alta complejidad.

La sede de Bahía Blanca funciona desde hace 11 años en articulación con el Hospital Penna y recibe principalmente a personas provenientes de distintas localidades de la región que deben permanecer en la ciudad mientras sus hijos son atendidos.

Cortijo remarcó que el trabajo de la institución va más allá del alojamiento y señaló que uno de sus principales objetivos es generar un espacio de acompañamiento durante períodos que suelen ser complejos para las familias.

"La necesidad crece, cada vez es mayor. Uno podría pensar que es una situación de resolución de alojamiento y es mucho más que eso. Si yo pudiera elegir una palabra que define a Casa Ronald es contención", afirmó.

En ese sentido, profundizó sobre la importancia de los vínculos que se construyen dentro de las instalaciones: "Encontrar un lugar donde hay un voluntario que te dice buenos días, cómo estás, cómo está el bebé, cómo está tu hijo. Y también entre las familias se genera una red de contención muy potente, porque uno puede tratar de entender lo que esa familia está viviendo, pero el que está atravesando una situación similar lo entiende perfectamente".

Cortijo detalló que recientemente se incorporó la iniciativa de ofrecer diariamente un desayuno nutritivo a las familias alojadas.

"La mayoría de las familias que recibimos en Bahía tienen a sus bebés internados en Neonatología. Van y vienen. El desgaste es muy grande. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer para que ese momento sea un poquito más liviano y que esas familias puedan encontrar en Casa Ronald un lugar seguro, donde sientan alivio, es lo que nos proponemos todos los días", sostuvo Cortijo.

Casa Ronald también cuenta con otros programas que se desplazan hacia distintos puntos del país. La directora recordó la intervención realizada en Bahía Blanca después de la inundación, cuando la Unidad Pediátrica Móvil atendió a más de 600 chicos durante una semana.

A nivel nacional, la institución lleva más de 30 años trabajando junto a hospitales y, desde sus inicios, acompañó a más de 480 mil niños y sus familias mediante 11 programas, entre ellos las Casas Ronald, las Salas Familiares y la Unidad Pediátrica Móvil.

La otra organización beneficiaria es Fundación Cimientos, que participa del Gran Día por segundo año consecutivo. Los recursos serán destinados a sus programas de acompañamiento educativo, orientados a que adolescentes y jóvenes puedan completar la escuela secundaria, continuar su formación y mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

En un gacetilla de prensa, Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de Fundación Cimientos, destacó que la campaña permite ampliar el alcance de los programas educativos.

"Ser parte de Gran Día por segundo año consecutivo nos llena de entusiasmo y nos permite seguir generando oportunidades para adolescentes y jóvenes de todo el país. Cada Big Mac representa un gesto de solidaridad que se transforma en oportunidades concretas: acompañar a más estudiantes para que terminen la escuela secundaria y construyan su propio proyecto de vida", señaló.