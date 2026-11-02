Básquet local: quedaron definidos los cruces de playoffs en la Liga de Oro

La Liga Bahiense de Oro completó este lunes la undécima y última fecha del segundo tramo, una jornada que terminó de ordenar las posiciones y definir los cruces de cara a la etapa eliminatoria del certamen.

Napostá derrotó a Estudiantes por 85 a 74 y se aseguró el segundo lugar, detrás de Estrella, que pese a perder mantuvo el liderazgo que ya tenía garantizado.

El conjunto de calle O'Higgins fue superado por Villa Mitre por 87 a 60, aunque cerró la fase regular en lo más alto. El tricolor, por su parte, consiguió una victoria que le permitió terminar sexto.

Otro de los resultados destacados fue la victoria de Pacífico sobre Bahiense del Norte por 82 a 73. A pesar de la derrota, el conjunto de Salta 28 terminó tercero, mientras que el verde se ubicó quinto.

Pueyrredón venció a Liniers por 80 a 68 y finalizó en la cuarta posición, mientras que el chivo quedó séptimo y deberá disputar el play-in.

En los restantes encuentros, Alem superó a Independiente por 71 a 57 y confirmó el octavo puesto que ya tenía asegurado antes de la jornada, mientras que Olimpo venció a Barrio Hospital por 112 a 99.

Con estos resultados, Estrella, Napostá, Bahiense del Norte, Pueyrredón, Pacífico y Villa Mitre consiguieron la clasificación directa a los cuartos de final.

De esta manera, ya quedaron definidos dos cruces: Bahiense del Norte enfrentará a Villa Mitre, mientras que Pueyrredón se medirá con Pacífico.

Los otros dos lugares se resolverán mediante el play-in. En primera instancia, Liniers jugará contra Alem. El ganador avanzará a cuartos de final, donde enfrentará a Napostá.

El perdedor de ese encuentro tendrá una segunda oportunidad ante el vencedor del cruce entre Olimpo y Estudiantes. De allí saldrá el octavo clasificado, que tendrá como rival a Estrella.

En tanto, la permanencia se definirá entre Barrio Hospital e Independiente. El perdedor descenderá directamente a la Liga Bahiense de Plata, mientras que el ganador deberá disputar la Promoción frente al segundo equipo de esa categoría.

Cabe recordar que los clubes comenzaron el segundo tramo arrastrando el 50% de los puntos obtenidos durante la primera parte de la temporada.