Los bancos estarán seis días sin atención presencial: qué pasará con cajeros y transferencias

Los bancos de Bahía Blanca permanecerán seis días consecutivos sin atención presencial, desde el viernes 6 hasta el miércoles 11 de noviembre inclusive, debido a una combinación de feriados nacionales, provinciales y bancarios. La actividad en las sucursales se retomará recién el jueves 12.

Así lo confirmó Carina Marmanelli, secretaria general de La Bancaria, durante una entrevista en el programa "La Peña de Homero", por La Brújula 24, donde explicó cómo funcionarán los servicios durante esas jornadas y qué precauciones deberán tomar los usuarios.

La interrupción comenzará este viernes 6, cuando se celebra el Día del Trabajador Bancario, y continuará el fin de semana. El lunes 9 será feriado nacional por la visita del papa León XIV, mientras que el martes 10 regirá un feriado bancario dispuesto por el Banco Central para todo el país. Finalmente, el miércoles 11 habrá un feriado especial en la provincia de Buenos Aires, también relacionado con la visita del pontífice. BCRA+2

"El jueves 5 es el último día de actividad presencial y el jueves 12 será el primero en que vuelvan a abrir los bancos", explicó Marmanelli, quien reconoció que resulta poco habitual una interrupción tan prolongada.

Respecto del funcionamiento de las plataformas digitales, señaló que las transferencias, pagos y otras operaciones habituales podrán realizarse de manera similar a lo que ocurre durante los fines de semana, aunque algunas prestaciones dependerán de cada entidad.

En particular, advirtió que podrían existir restricciones para la compra de moneda extranjera y dificultades para acceder a determinados servicios de asistencia. "Tiene que determinarlo cada banco. Tal vez no tengan soporte si surge algún problema que necesiten resolver", indicó.

Otro de los puntos que generó consultas fue la disponibilidad de efectivo en los cajeros automáticos. La dirigente explicó que podrían realizarse operativos de recarga durante los feriados, aunque aclaró que esas tareas dependen de cada entidad y que, por razones de seguridad, no se informan anticipadamente. También recordó que existen alternativas para retirar dinero en efectivo, como supermercados, estaciones de servicio y algunos comercios que tienen convenios con las entidades financieras.

En cuanto al cobro de jubilaciones y pensiones, Marmanelli recomendó verificar las fechas correspondientes en el calendario de ANSES. El cronograma actualizado difundido para noviembre establece que los pagos de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo comenzarán el miércoles 11, mientras que las pensiones no contributivas también iniciarán sus acreditaciones ese día.

Uno de los principales llamados de atención estuvo relacionado con las estafas virtuales, especialmente por la cantidad de días sin atención presencial. Marmanelli advirtió que los delincuentes suelen aprovechar los fines de semana y feriados para enviar mensajes engañosos, promociones falsas o enlaces que buscan obtener información bancaria.

"Nadie necesita una clave de nada para que puedas tener un sistema de seguridad. El banco no va a pedir ninguna clave, ningún código ni nada que te llegue por WhatsApp", remarcó.

También recomendó desconfiar de las ofertas que aparecen en redes sociales y de páginas que imitan a los sitios oficiales de los bancos. "No entren en nada que no conozcan. No se van a hacer ricos con ninguna plataforma y no aprovechen ofertas que les vendan espejitos de colores", expresó.

La titular de La Bancaria pidió especial atención con operaciones de compraventa realizadas a través de plataformas. Advirtió sobre maniobras en las que supuestos compradores aseguran haber transferido dinero y luego solicitan una devolución a otra cuenta, una modalidad que puede involucrar a personas desprevenidas en estafas.

Por otra parte, anticipó que el jueves 12 podría registrarse una importante concurrencia de clientes a las sucursales, después de tantos días sin atención. "Lo que le pedimos a la gente es que tenga paciencia. Del otro lado del mostrador también hay una persona que se va a sentar a solucionar los problemas dentro de las posibilidades que tenga", sostuvo.

Finalmente, Marmanelli confirmó que La Bancaria ya solicitó a la Provincia de Buenos Aires la implementación del horario de verano a partir del 30 de noviembre, aunque aclaró que todavía no existe una aprobación oficial. "Está hecho el pedido, pero aún no está aprobado", concluyó.