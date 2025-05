Cuatro años sin García Gurrea: "Todo tiene que ver con la droga"

Ya pasaron más de cuatro años desde que Gabriel García Gurrea desapareció sin dejar rastro. Esta mañana, su padre Juan visitó los estudios de LA BRÚJULA 24, visiblemente indignado por la falta de avances en la causa judicial que todavía sigue abierta. A pesar de los múltiples allanamientos y los rastrillajes realizados, incluso en la zona de Grünbein, las autoridades no lograron obtener datos certeros sobre el paradero del joven, cuya ausencia fue notoria cuando no se presentó a trabajar en una verdulería de Punta Alta.

El juicio realizado en septiembre pasado tampoco trajo luz al caso. La pista más sólida hasta el momento—la presunción de una desaparición forzada en la que estarían implicados Pamela Antúnez, pareja de Gabriel, y Marcelo Alejandro Campetella, supuesto amante de ella—no prosperó. Campetella fue absuelto del delito de falso testimonio, pese a que el fiscal Rodolfo De Lucía consideró que había entorpecido la investigación. La solicitud de un año y medio de prisión para él fue finalmente desestimada.

Durante la entrevista con Germán Sasso, Juan relató con dolor que “cuatro años pasaron ya y todo volvió a foja cero”. Dijo que decidió cortar el contacto con el juez de la causa ante la falta de resultados. “La mamá tiene más comunicación, pero le pedí que me avisara si surgía algo. Y no me enteré de ninguna novedad”, lamentó. También recordó cómo se enteró de la desaparición: “La madre me llamó para preguntar si estaba en mi casa, porque parecía que había discutido con Pamela. Pero ella no respondía los llamados. Pensamos que era otra pelea más, como ya había ocurrido otras veces”.

Juan también se refirió a la relación que mantenía con Antúnez. “Era como una hija más”, dijo, aunque con el tiempo comenzaron a surgir dudas. “Tenía un departamento en el centro y una camioneta sin tener trabajo. Después se supo que era prostituta profesional”, aseguró. Además, mencionó antecedentes inquietantes: “Desapareció una paraguaya y nadie investigó nada. Otra vez cayó una chica en una fiesta y tampoco se supo más”. En cuanto al vínculo con su hijo, afirmó que la mujer ejercía violencia sobre Gabriel, y que incluso ella se lo confesó: “Él era el golpeado, ella era violenta”.

Respecto al posible vínculo con las drogas, Juan fue contundente: “Es el nudo de la cuestión. Gabriel fue adicto muchos años. Ella lo acusa, dice que se fue sin teléfono y con plata. Pero borraron muchos mensajes. No tengo pruebas para acusar a nadie, pero hay muchas cosas que no cierran”. También mencionó que conocía a Campetella y que le pareció extraño que se hiciera cargo del flete de la verdulería cuando Gabriel ya no estaba. “Después se supo todo. Cuando los allanaron estaban los dos desnudos en la cama”, agregó.

Sobre lo que cree que ocurrió, Juan expresó su fuerte sospecha de encubrimiento: “Me da la impresión de que la Justicia y la policía taparon todo. Capaz Gabriel debía plata, pero desde el primer día supe que estaba muerto. La causa siempre tuvo trabas. Cuando mencionaba la droga, el tema se descartaba enseguida. Eso me hace pensar que tiene que ver con eso”. Asegura que la información siempre fue difícil de conseguir: “Me enteré del juicio por deducción. Si no íbamos a rogar, no nos informaban nada”.

Finalmente, apuntó directamente contra el entorno de Antúnez: “Ella es central, junto con su hija, el amante y el primer marido”. Y concluyó con una dura reflexión: “Siempre me pregunto si es cierto eso de que los buenos somos más. Puede ser, pero los malos manejan todo: la policía y el poder judicial”.

La entrevista completa en el aire del programa "Bahía Hoy", emitido por La Brújula 24: