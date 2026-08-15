Meneses vuelve a la cárcel: los audios que revelaron cómo marcaba víctimas y ordenaba asaltos

El regreso a la cárcel de Carlos Octavio Meneses, condenado por liderar una asociación ilícita dedicada a cometer asaltos en Bahía Blanca y la zona, vuelve a poner en escena una de las pruebas que expuso el funcionamiento de la banda: los audios exclusivos a los que accedió La Brújula 24, en los que el entonces policía dialogaba con Daniel Pedro Silva Beroiza sobre posibles víctimas, movimientos y la ejecución de los robos.

Meneses, de 45 años, fue detenido este viernes por personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Séptima luego de que se hiciera efectiva la revocación de su libertad condicional. La medida había sido resuelta por la Justicia durante 2025, aunque posteriormente existió una apelación y recién ahora se concretó su regreso a prisión.

El expolicía fue condenado en 2021 a siete años y medio de prisión como jefe u organizador de una asociación ilícita agravada por el uso de armas de fuego. La investigación estableció que aprovechaba su función dentro de la Policía Bonaerense para aportar información sobre recorridos de patrulleros, frecuencias radiales, sectores con menor vigilancia y potenciales víctimas.

También ponía a disposición de la organización vehículos y elementos vinculados a la fuerza, entre ellos armas, municiones, chalecos antibalas y equipos de comunicación. La mecánica permitía obtener información previa, seleccionar los objetivos y reducir las posibilidades de encontrarse con presencia policial durante los asaltos.

Dentro de ese esquema aparecía Daniel Pedro Silva Beroiza, señalado en la investigación como uno de los hombres encargados de ejecutar los golpes. Permaneció prófugo durante seis años hasta que fue capturado en marzo pasado en Viamonte al 1300. En aquel procedimiento, la DDI secuestró una pistola calibre 9 milímetros con un cargador de gran capacidad.

Daniel Pedro Silva Beroiza

Un día después de aquella detención, La Brújula 24 volvió a publicar las escuchas obtenidas originalmente en 2020. Los diálogos permitían observar el vínculo entre ambos y cómo Meneses transmitía información sobre personas, domicilios y movimientos que podían transformarse en objetivos de la banda.

En una de esas comunicaciones, Meneses advertía sobre un hombre al que tenían bajo observación y señalaba: “hay que dormirlo de entrada”. En otras conversaciones aportaba referencias sobre dinero que determinadas personas podían guardar en sus viviendas y detalles sobre sus movimientos habituales.

Las escuchas también mostraban el grado de coordinación con Silva Beroiza. Ante la indicación sobre cuándo avanzar sobre uno de los blancos, el delincuente respondía: “Si usted me dice mañana, vamos mañana”. Ese hecho finalmente no se concretó porque otra banda se adelantó y robó el dinero en una vivienda de calle Montevideo, según pudo reconstruir este medio.

La investigación determinó además que Meneses realizaba tareas previas de inteligencia y marcaba personas que podían disponer de importantes sumas de dinero. Entre los objetivos mencionados en las comunicaciones apareció incluso el propietario de una financiera que estuvo cerca de convertirse en víctima de un asalto.

Las situaciones investigadas se desarrollaron principalmente entre mayo y noviembre de 2019. La Justicia consideró probado que Meneses utilizó su condición de policía para favorecer a la organización y procurar que sus integrantes actuaran con mayores posibilidades de impunidad.

Silva Beroiza terminó detenido en marzo de este año después de seis años prófugo. Ahora, cinco meses más tarde, Meneses volvió a quedar tras las rejas luego de hacerse efectiva la decisión judicial que revocó el beneficio que le había permitido recuperar la libertad.