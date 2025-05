"Si ganamos la Champions será un sueño hecho realidad"

Lautaro Martínez, una de las grandes figuras del Inter de Milán y referente indiscutido del fútbol argentino en Europa, palpitó la final de la Liga de Campeones que el conjunto italiano disputará este sábado ante el París Saint-Germain en el Allianz Arena de Múnich.

El delantero surgido de Racing se mostró ilusionado con la posibilidad de conquistar el título continental, tras la dolorosa derrota del año pasado frente al Manchester City. “Este año, desde que empezó la competición, volvimos a enfrentarnos a grandes equipos y en escenarios muy difíciles. Siempre mostramos nuestro juego y nuestras características. La verdad es que merecemos estar en otra final de Champions, gracias al trabajo y al sacrificio que hicimos”, aseguró en una entrevista con la UEFA.

Martínez destacó la labor de Simone Inzaghi, el DT del Inter, a quien elogió sin reservas. “Tiene algo especial. Es un técnico ganador, y eso es lo más importante”, afirmó.

Sobre el PSG, rival del próximo sábado, Lautaro fue claro: “Es un equipo fuerte y compacto, que ataca y defiende bien. Debemos estar atentos, porque tienen jugadores muy desequilibrantes de mitad de cancha hacia adelante. Conocemos a muchos de ellos, han jugado en Italia. Hay que estudiar sus fortalezas y debilidades para sacar ventaja y hacer un gran partido”.

El ex Racing también habló de la importancia de disfrutar este tipo de partidos: “Llegar a una final de Champions no es fácil. Lo hicimos dos veces en tres años. Es producto del esfuerzo, la humildad y las ganas de seguir creciendo. Estos son momentos únicos que quedan grabados para siempre”.

Además, recordó el dramático pase a la final tras eliminar al Barcelona en semifinales, serie en la que casi no puede participar por una lesión. “Pasé dos días llorando en casa, no podía ni levantar la pierna del dolor. Pero gracias al laburo de los médicos y fisioterapeutas pude llegar. No estaba al 100%, pero sí en condiciones de ayudar al equipo”, contó.

Y agregó: “Cuando el Barça se puso en ventaja casi al final, no lo podía creer. Pero el equipo mostró una vez más carácter y temple para empatar y llevar el partido al alargue. Estoy orgulloso de este grupo. Ojalá podamos coronarlo con el título y cerrar esta historia de la mejor manera”.

Lautaro, capitán del Inter y campeón del mundo con la Selección Argentina, va por un nuevo capítulo dorado en su carrera. ¿Se le dará este sábado? El sueño está más vivo que nunca.