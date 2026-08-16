Día del Niño: cómo nació la celebración y por qué cambió de fecha

El Día del Niño se celebra este domingo 16 de agosto en todo el país, una fecha marcada por reuniones familiares, regalos y distintas actividades destinadas a los más chicos. Este año, además, el festejo tiene un condimento especial: queda pegado al feriado nacional del lunes 17 por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La elección del día ya no depende del calendario de cada año. A partir del decreto 562/2025, el Gobierno nacional estableció oficialmente que la celebración será siempre el tercer domingo de agosto. En 2026, esa jornada cae justamente este 16 de agosto, tal como también había anticipado la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

La norma introdujo además otro cambio: recuperó formalmente la denominación “Día del Niño”, dejando atrás el nombre “Día de las Infancias” utilizado durante los años anteriores en el ámbito estatal. El decreto definió la celebración como una tradición arraigada en el país y estableció un criterio fijo para evitar las modificaciones de fecha que se habían dado anteriormente.

Durante mucho tiempo, el festejo se realizó el segundo domingo de agosto y sufrió distintos movimientos en el calendario. Con la nueva disposición, el tercer domingo quedó como referencia definitiva. Así, familias, comercios, instituciones y municipios pueden organizar sus actividades con una fecha estable año tras año.

La celebración argentina tiene raíces en una iniciativa internacional mucho más amplia. A mediados del siglo XX, Naciones Unidas impulsó a los países a establecer una jornada dedicada a promover el bienestar de los niños, difundir sus derechos y fomentar acciones destinadas a su protección. A nivel mundial, la ONU toma como referencia el 20 de noviembre.

No es una fecha elegida al azar. El 20 de noviembre de 1959 fue aprobada la Declaración de los Derechos del Niño y, exactamente tres décadas después, en 1989, se adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde entonces, la jornada busca poner el foco no solo en los festejos, sino también en cuestiones como la educación, la salud, la protección y las condiciones de vida de chicos y adolescentes.

En Argentina, la CAIJ tuvo un papel central en la instalación de una fecha propia, que con los años quedó asociada a los juguetes, los encuentros familiares, festivales y propuestas recreativas. Este domingo, esa tradición volverá a repetirse con una particularidad poco habitual: el Día del Niño será la antesala de un feriado nacional y completará un fin de semana largo de tres días.

Con información de Infobae