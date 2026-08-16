Deportes
Liga del Sur: cuatro partidos le dan continuidad a la tercera fecha
La jornada tendrá tres encuentros por la Primera A y uno por el Promocional.
La tercera fecha del torneo Clausura de la Liga del Sur tendrá continuidad este domingo con cuatro partidos, repartidos entre la máxima categoría y el Promocional.
Todos los encuentros comenzarán a las 15.30. Por la Primera A, Liniers recibirá a La Armonía, mientras que Sporting será local ante San Francisco en Punta Alta.
El otro choque de la máxima divisional tendrá como protagonistas a Libertad y Bella Vista, que se medirán en el estadio del conjunto de Villa Rosas.
También habrá acción en la Primera B. Pacífico de Bahía Blanca recibirá a Pacífico de Cabildo, en otro de los encuentros previstos para esta tarde.
La programación de la tercera fecha no terminará este domingo, ya que quedarán dos partidos pendientes para el lunes, uno por cada categoría.
En Primera A, Villa Mitre recibirá a Huracán desde las 15.30 en El Fortín. A la misma hora, por el Promocional, Dublin enfrentará a Sansinena en cancha de Libertad.
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