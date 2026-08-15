Milei vuelve al Congreso para presentar el Presupuesto 2027: será dentro de un mes

El presidente Javier Milei volverá al Congreso de la Nación el próximo martes 15 de septiembre para presentar personalmente el proyecto de Presupuesto 2027, según confirmaron fuentes parlamentarias del oficialismo.

Será la segunda oportunidad en la que el mandatario encabece la exposición de la denominada “ley de leyes”, una tarea que históricamente estuvo a cargo del ministro de Economía. Milei ya había adoptado ese esquema en septiembre de 2024, cuando acudió a la Cámara de Diputados para presentar el Presupuesto 2025.

En aquella ocasión, el Presidente habló desde un atril ubicado en el centro del recinto y defendió los principales lineamientos económicos de su administración. Sin embargo, el proyecto posteriormente quedó trabado en comisión y no llegó a ser tratado por ambas cámaras, en medio de las diferencias entre el Gobierno y los gobernadores por el reparto de fondos.

El escenario fue diferente en 2025. Milei decidió no concurrir al Congreso para presentar el Presupuesto 2026 y optó por brindar un mensaje grabado desde la Casa Rosada, que fue emitido por cadena nacional durante la noche del 15 de septiembre.

Ese proyecto finalmente consiguió la aprobación legislativa durante las sesiones extraordinarias de diciembre y se convirtió en el primer Presupuesto sancionado por el Congreso durante la gestión libertaria.

La nueva presentación volverá a modificar la actividad habitual del Palacio Legislativo, debido al operativo de seguridad que requiere la presencia presidencial. En 2024 se desplegaron efectivos de fuerzas federales dentro y fuera del Congreso, se restringieron los accesos y se realizaron controles especiales en el recinto y las oficinas.

Con su regreso previsto para septiembre, Milei volverá a quedar al frente de la defensa política y económica del Presupuesto, que marcará las principales previsiones de ingresos, gastos y variables macroeconómicas del Gobierno para 2027.