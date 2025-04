"En la lucha": gran esfuerzo colectivo para recuperar el hospitalito de White

Adriana Olivo, integrante de la cooperadora del Centro de Salud "Leonor Natali de Cappelli" de Ingeniero White, habló esta mañana en La Brújula 24 sobre el avance en la reconstrucción del hospital luego de la devastadora inundación del 7 de marzo.

En diálogo con el equipo de Ingenierowhite.com, expresó su angustia: "Estamos en la lucha, después de tanto desastre. Yo quiero que ya se termine el 2025, esto fue tremendo. Anoche cuando se levantó el viento estaba temblando. Esta vez fue tan de golpe, acá por lo menos".

Olivo recordó que tanto su casa como el hospitalito sufrieron el mismo nivel de anegamiento, alcanzando los 70 centímetros de agua. "Me tuve que ir a la casa de mi hijo en Bahía, que vive en un lugar donde por suerte no le pasó nada. Pero no pude dar una mano acá en White y eso me tiene mal, porque yo siempre colaboré", confesó. Igual, a pesar de la tristeza, la voluntad de reconstruir nunca decayó entre quienes forman parte del Centro de Salud.

En este contexto, destacó la colaboración de Marina Dupak, una whitense radicada en España que organizó un espectáculo para recaudar fondos en apenas 15 días. "Cuando me llamaron de España fue muy emocionante. Que ella recuerde que la atendían bien en el hospitalito y por eso quería colaborar, es algo que nos movió muchísimo y nos dijimos que había que arrancar", contó emocionada.

Y explicó que gracias a esa ayuda, pudieron adquirir una bomba de agua, cambiar el tablero de cisterna, comprar pinzas para electrocardiogramas, tensiómetros y hasta un aparato pediátrico esencial para reanimaciones de urgencia.

Sobre los daños sufridos, Olivo detalló que el agua permaneció en el hospital por más de 72 horas, lo que obligó a trasladar la atención médica al Club Comercial. "Se rompió aparatología, el mamógrafo, el equipo de rayos, mobiliario, insumos médicos, las computadoras", enumeró. A pesar del esfuerzo conjunto del municipio, la Cruz Roja y distintas empresas, aún queda trabajo pendiente, ya que los equipos de mamografía y rayos X continúan fuera de servicio.