El embajador de Italia en Bahía: se reunió con el Intendente y la UIBB

El embajador de Italia en la República Argentina, Fabrizio Nicoletti, visita Bahía Blanca y mantuvo encuentros con el intendente Federico Susbielles y representantes de la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), en el marco de una agenda destinada a fortalecer los vínculos comerciales e institucionales entre ambos países.

Nicoletti fue recibido en el Palacio Municipal por Susbielles y el cónsul general de Italia, Nicola Bazzani. Allí, las autoridades destacaron las posibilidades que presenta la ciudad ante las inversiones proyectadas para los próximos años y el fortalecimiento de las relaciones entre Argentina e Italia.

“Es un día muy importante para todos los vecinos de Bahía Blanca”, sostuvo Susbielles, quien remarcó el perfil portuario, industrial, académico y científico de la ciudad y las oportunidades que podrían abrirse para empresas italianas vinculadas con los grandes proyectos previstos para la región.

El jefe comunal también hizo referencia al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que definió como “una plataforma política de desarrollo y de crecimiento” que podría generar nuevas oportunidades. Además, destacó que en septiembre está prevista la llegada a Buenos Aires del canciller italiano junto a representantes de más de 100 empresas de ese país.

Nicoletti, por su parte, definió a Italia y Argentina como “dos países hermanos, pero hermanos de verdad” y resaltó el peso de la comunidad italiana en la historia y el desarrollo de Bahía Blanca. “Estoy visitando una ciudad que tiene una historia importante, que tiene el puerto, la parte industrial y el campo, y donde hay una huella italiana también muy relevante”, expresó el diplomático.

La agenda incluyó un encuentro en la Unión Industrial de Bahía Blanca, donde Nicoletti mantuvo un encuentro orientado a fortalecer las relaciones comerciales y promover nuevas oportunidades de inversión en la región.

Participaron el presidente de la UIBB, Gustavo Elías; el secretario Fabián Gurrado; el director ejecutivo Ricardo Rabbione; el director de la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo del Municipio, Matías Italiano; y referentes de empresas del polo industrial local.

Durante la reunión fueron presentadas las capacidades y el potencial de crecimiento del entramado productivo bahiense. Entre las principales ventajas competitivas de la región se destacaron la infraestructura portuaria, la disponibilidad de recursos energéticos y la capacidad técnica e innovadora.

Consultado sobre las grandes inversiones previstas en el país, entre ellas los proyectos energéticos vinculados a empresas italianas, Nicoletti planteó la necesidad de contar con previsibilidad a largo plazo. “Los empresarios italianos están buscando una estabilidad jurídica. Cualquier empresario del mundo necesita estabilidad jurídica”, afirmó, aunque aclaró que su planteo no buscaba intervenir en la política interna argentina.

El embajador también destacó las perspectivas que genera el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Explicó que Italia es un país exportador, pero necesita importar materias primas para luego agregar valor a su producción, por lo que consideró que la integración puede ampliar el intercambio en ambas direcciones.

Desde la UIBB señalaron que continuarán trabajando para consolidar a Bahía Blanca como un destino estratégico para la inversión extranjera y la cooperación internacional, apoyándose en su infraestructura, su perfil industrial y las oportunidades vinculadas al crecimiento del sector energético.