Doohan se defiende, pero el reloj de Alpine no se detiene: llegaría el turno de Colapinto

Hay declaraciones que suenan como una defensa personal, y otras que, sin proponérselo, revelan el nerviosismo detrás del telón. Jack Doohan habló. Lo hizo en medio de rumores cada vez más intensos que lo señalan como el eslabón más débil en la cadena de Alpine. Mientras el australiano asegura que el “ruido externo no le afecta”, el paddock arde con una pregunta: ¿es inminente la llegada de Franco Colapinto?

Alpine inició la temporada 2025 con una apuesta doble: continuidad con Pierre Gasly, y juventud con Doohan. Pero también reforzó su banco con tres reservas: Paul Aron, Kush Maini y, sobre todo, Franco Colapinto, el piloto argentino que brilló con Williams como sustituto de Logan Sargeant en 2024 y que fue fichado tras un acuerdo millonario orquestado por Flavio Briatore, el omnipresente asesor ejecutivo del team francés.

Desde entonces, la tensión es palpable. En cinco carreras, Doohan no sumó puntos. Su mejor resultado fue un 13º en China, pero en Jeddah volvió a cerrar el clasificador en la 17ª posición. En la Fórmula 1, donde la paciencia es un lujo que se cobra caro, esas estadísticas no alcanzan. Mucho menos cuando el “plan B” está sentado en el simulador, con respaldo institucional, político y popular.

"La presión no me afecta", dice, pero todos la ven

Doohan, al menos públicamente, no se deja afectar. “No he luchado con la presión”, afirmó antes durante el fin de semana del GP de Arabia Saudita. “Sé que el ritmo puro está ahí desde el principio”, agregó, buscando reivindicar una velocidad que, hasta ahora, no se ha traducido en resultados. Agradeció también el rol de Alpine en protegerlo del entorno. “Hicieron un gran trabajo para eliminar esa presión internamente”.

Sin embargo, hay algo que se desliza entre líneas. Reconoce que en Australia y Japón las cosas no salieron como esperaba. Que necesita mejorar a una vuelta. Que la clasificación es clave para evitar “estrategias aventureras”. Suena a alguien que se esfuerza por convencerse tanto como al mundo exterior.

Porque mientras él intenta blindarse, el cronómetro sigue corriendo, y con él, la paciencia de Briatore y compañía.

Colapinto, el nombre que no se dice, pero todos repiten

Del otro lado del garaje -o más bien, del otro lado del edificio en Enstone- está Franco Colapinto. El argentino, que debutó en F.1 con Williams en la parte final de 2024, trabaja en el simulador desde el GP de Japón y forma parte activa del desarrollo del Alpine A525. Su perfil técnico, combinado con el empuje de sus patrocinadores, lo posiciona como una opción real, más allá del hype.

Desde Australia, donde acompañó al equipo como piloto de reserva, su figura no ha dejado de crecer. Cada mala actuación de Doohan es combustible para el entusiasmo de los fanáticos. Una fiebre argentina que se volvió tendencia. YPF alimentó la llama con una promoción que invita a “alentar a Franco” en los GP de Imola y Barcelona. En paralelo, se filtró que familiares, amigos y allegados viajarán a Imola. ¿Casualidad? Poco probable…

