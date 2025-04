Fórmula 1: Piastri consigue la pole position del Gran Premio de Bahréin

La clasificación del Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1 dejó varias sorpresas. Oscar Piastri -McLaren- se quedó con la pole, seguido por George Russell -Mercedes- y Charles Leclerc -Ferrari-.

Los Alpine tuvieron un muy buen rendimiento: Pierre Gasly dio el batacazo y largará quinto este domingo, mientras que Jack Doohan lo hará desde el puesto 11. Llamativo sexto lugar para Lando Norris -McLaren-, líder del campeonato mundial.

Doohan tuvo un gran comienzo y marcó un tiempo de 1:31:414 en la Q1, lo que le permitió superar el corte sin inconvenientes. Llamativamente, Williams completó un mal desempeño y Alex Albon y Liam Lawson fueron los primeros eliminados junto a Gabriel Bortoleto -Sauber-, Lance Stroll -Aston Martin- y Oliver Bearman -Haas-.

La Q2 inició con bandera roja. Esteban Ocon -Haas- perdió el control de su auto y terminó chocando contra el muro. Sin lesiones aparentes, el francés largará 15° el domingo.

Here's the moment Ocon lost control and spun into the barriers 💥#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gspackF0iw